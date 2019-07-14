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На горецком элеваторе встретили первый хлеб
15.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня Горецкий район открыл счет поставкам продовольственной пшеницы нового урожая на элеваторе. Старт нового сезона приемки хлеба, как и в прошлом году, начали земледельцы ОАО «Горецкое». По традиции первого поставщика торжественно чествовали с хлебом-солью на площадке перед предприятием. В мероприятии принял участие председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин.
Елена Агейчик
Фото Михаила Левцова
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Сегодня Горецкий район открыл счет поставкам продовольственной пшеницы нового урожая на элеваторе. Старт нового сезона приемки хлеба, как и в прошлом году,...
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