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На горецком элеваторе встретили первый хлеб

15.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня Горецкий район открыл счет поставкам продовольственной пшеницы нового урожая на элеваторе. Старт нового сезона приемки хлеба, как и в прошлом году, начали земледельцы ОАО «Горецкое». По традиции первого поставщика торжественно чествовали с хлебом-солью на площадке перед предприятием. В мероприятии принял участие председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин.

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

На горецком элеваторе встретили первый хлеб

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня Горецкий район открыл счет поставкам продовольственной пшеницы нового урожая на элеваторе. Старт нового сезона приемки хлеба, как и в прошлом году,...
 
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