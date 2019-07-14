На горецком элеваторе встретили первый хлеб

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня Горецкий район открыл счет поставкам продовольственной пшеницы нового урожая на элеваторе. Старт нового сезона приемки хлеба, как и в прошлом году, начали земледельцы ОАО «Горецкое». По традиции первого поставщика торжественно чествовали с хлебом-солью на площадке перед предприятием. В мероприятии принял участие председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин.













































Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова