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Женщина умерла в массажном кабинете московского медцентра
Источник материала: Интерфакс
Пациентка умерла в массажном кабинете в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Москвы Юлия Иванова в понедельник.
Девушка 1989 года рождения пришла 14 июля в медицинский центр на улице Кастанаевской для массажа лица. Со слов медработника, других процедур не проводилось. Девушка скончалась в кабинета массажиста.
На лице и туловище девушки обнаружили много точечных ран, похожих на следы уколов медицинской иглой. Ее родственники уточнили, что за несколько дней до смерти девушка также обращалась к другим специалистам для различных косметологических процедур, отметила представитель СК.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят доследственную проверку.
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Пациентка умерла в массажном кабинете в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Москвы Юлия Иванова в...
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