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Женщина умерла в массажном кабинете московского медцентра

15.07.2019 16:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Пациентка умерла в массажном кабинете в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Москвы Юлия Иванова в понедельник.

Девушка 1989 года рождения пришла 14 июля в медицинский центр на улице Кастанаевской для массажа лица. Со слов медработника, других процедур не проводилось. Девушка скончалась в кабинета массажиста.

На лице и туловище девушки обнаружили много точечных ран, похожих на следы уколов медицинской иглой. Ее родственники уточнили, что за несколько дней до смерти девушка также обращалась к другим специалистам для различных косметологических процедур, отметила представитель СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят доследственную проверку.

 
 
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Пациентка умерла в массажном кабинете в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Москвы Юлия Иванова в...
 
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