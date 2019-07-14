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«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белавиа» открыла регулярный рейс по маршруту Минск – Мюнхен – Минск. В столицу Баварии вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывает рейс в 13.35 в международный аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса, в те же дни самолет вылетает обратно в 14.15. В Национальном аэропорту «Минск» пассажиры будут уже в 17.15. Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 115 евро и от 255 евро – туда и обратно, включая таксы и сборы.
Летать в Мюнхен будут на воздушных судах Embraer 175. Они рассчитаны на 76 мест. Отметим, что это четвертый аэропорт по немецкому направлению: также наш национальный перевозчик летает в Берлин, Франкфурт и Ганновер.
Повезло нам и повезло авиакомпании, что сразу заполняется новый рейс. Это тоже очень важно.
Удобство бесценно. Прямой рейс – это всегда огромный плюс для авиакомпании. Я думаю, что это коммерчески очень выгодно.
Ульрих Тайц, директор по развитию Международного аэропорта Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса:
Мы также ожидаем взрывных продаж. Мы называем это стимуляцией рынка, когда у нас внезапно происходит удвоение пассажиропотока и мы можем всех обеспечить билетами.
Презентуя новый маршрут, в «Белавиа» озвучили и планы на будущее. Так, прорабатываются маршруты в интересующие пассажиров европейские города, одновременно с этим активно ведутся переговоры о восточном направлении – авиарейсах в Китай и Индию. Но пока разработка маршрутов приостановлена в связи с отсутствием закупленных компанией Boeing 737 MAX.
Напомним, «Белавиа» должна была получить два самолета в мае и июне 2019 года, но сроки оказались сорваны из-за двух авиакатастроф с участием самолетов этой серии. Пока ведется расследование и устранение недочетов, многие страны приостановили эксплуатацию самолетов Boeing. По последним данным, полеты возобновятся не ранее октября. Сейчас ведутся переговоры о компенсации потерь национального авиаперевозчика.
Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Напомним, авиакомпания «Белавиа» – крупнейший авиаперевозчик в стране. Она выполняет из Минска регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран.
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Новости Беларуси. «Белавиа» открыла регулярный рейс по маршруту Минск – Мюнхен – Минск. В столицу Баварии вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по...
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