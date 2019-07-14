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«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

15.07.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» открыла регулярный рейс по маршруту Минск – Мюнхен – Минск. В столицу Баварии вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

Прибывает рейс в 13.35 в международный аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса, в те же дни самолет вылетает обратно в 14.15. В Национальном аэропорту «Минск» пассажиры будут уже в 17.15. Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 115 евро и от 255 евро – туда и обратно, включая таксы и сборы.

Летать в Мюнхен будут на воздушных судах Embraer 175. Они рассчитаны на 76 мест. Отметим, что это четвертый аэропорт по немецкому направлению: также наш национальный перевозчик летает в Берлин, Франкфурт и Ганновер.

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

Повезло нам и повезло авиакомпании, что сразу заполняется новый рейс. Это тоже очень важно.

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

Удобство бесценно. Прямой рейс – это всегда огромный плюс для авиакомпании. Я думаю, что это коммерчески очень выгодно.

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

Ульрих Тайц, директор по развитию Международного аэропорта Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса:
Мне кажется, у «Белавиа» выстроена отличная сеть, которая предоставляет людям прекрасную возможность использовать Минск как транспортный хаб. К слову, Минск – тоже один из наших пунктов назначения, и у нас много пассажиров, желающих прилететь сюда, но не было прямых рейсов, поэтому им все время приходилось летать через Франкфурт, Вену или даже через Москву. Поэтому здорово, что теперь у нас будет прямое сообщение.

Мы также ожидаем взрывных продаж. Мы называем это стимуляцией рынка, когда у нас внезапно происходит удвоение пассажиропотока и мы можем всех обеспечить билетами.

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

Презентуя новый маршрут, в «Белавиа» озвучили и планы на будущее. Так, прорабатываются маршруты в интересующие пассажиров европейские города, одновременно с этим активно ведутся переговоры о восточном направлении – авиарейсах в Китай и Индию. Но пока разработка маршрутов приостановлена в связи с отсутствием закупленных компанией Boeing 737 MAX.

Напомним, «Белавиа» должна была получить два самолета в мае и июне 2019 года, но сроки оказались сорваны из-за двух авиакатастроф с участием самолетов этой серии. Пока ведется расследование и устранение недочетов, многие страны приостановили эксплуатацию самолетов Boeing. По последним данным, полеты возобновятся не ранее октября. Сейчас ведутся переговоры о компенсации потерь национального авиаперевозчика.

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Мы ведем сегодня переговоры не с Boeing, а с лизинговыми компаниями, с которыми у нас имеются договора на компенсационный механизм. Потому что действительно мы (понесли – прим. ред.) как упущенную выгоду, так и конкретно убытки от того, что мы уже затратили большие средства на подготовку персонала, на подготовку наземной базы.

Напомним, авиакомпания «Белавиа» – крупнейший авиаперевозчик в стране. Она выполняет из Минска регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран.

«Ожидаем взрывных продаж». Как проходят первые прямые рейсы «Белавиа» по маршруту Минск – Мюнхен

Люди в материале: Анатолий Гусаров, Ульрих Тайц
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Белавиа» открыла регулярный рейс по маршруту Минск – Мюнхен – Минск. В столицу Баварии вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по...
 
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