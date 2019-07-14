Миллениалы похоронили еще один бизнес. Теперь это стриптиз

Источник материала: Ежедневник



фото: tancor.info

Миллениалы продолжают убивать все, что дорого для предыдущего поколения. Очередной «жертвой» оказался стриптиз.

Согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до 1,4 млрд долларов — более чем на 12% по сравнению с прибылью в 1,6 млрд долларов в 2012-м. Доходы за этот же период снизились примерно на 7%, пишет «Газета.ру» .

Уменьшилось и само количество стриптиз-клубов. По предположениям New York Post, в Нью-Йорке в скором времени может закрыться более половины из 20 существующих клубов.

Есть много факторов, которые уже уничтожили львиную долю заведений. Деньги являются одним из главных камней преткновения в этом деле. Продавать секс в развлекательных заведениях больше не выгодно: расходы на аренду и персонал продолжают расти. Некоторые миллениалы просто не могут позволить себе посещать такие заведения, в то время как другие просто не видят смысла тратить деньги на то, что можно получить бесплатно.

«Беби-бумеры уходят на пенсию. В течение 20 лет они составляли огромную часть клиентской базы. Миллениалы не так часто приходят в стриптиз-клубы. В этом проблема», — говорит Алан Марковиц, сотрудник одного из еще работающих клубов.

Раньше стриптиз-клубы считались классическим местом проведения мальчишника, но современные молодые люди большинстве своем чувствуют себя некомфортно рядом с обнаженными танцорами, поэтому женихи-миллениалы предпочитают просто сходить в бар или поиграть в лазертаг. То же самое творится с невестами: девичники все чаще успешно обходятся без стриптизеров.

Российские миллениалы тоже не жалуют стриптиз-клубы, причем по ряду причин. Прежде всего, это широкий спектр альтернатив — зачем куда-то ходить, если можно забить несколько слов в строке поиска — и получить все, что тебе нужно? Есть и молодые люди, которым поход в стриптиз-клуб кажется бессмысленным, поскольку познакомиться с девушкой для них не проблема. Стриптиз им кажется пережитком прошлого.

Стриптиз-клубы стали развлечением «для тех, кому за...». Миллениалам не нравится их устаревшая атмосфера. Поход в стриптиз-клуб для молодого человека кажется странным экзотическим развлечением, которое он вряд ли когда-нибудь захочет повторить. Интерьеры в стиле конца 90-х — приглушенный свет, фиолетовые и пурпурные цвета в интерьере, дешевая вычурность и музыка, популярная в начале 2000-х, — все это, скорее, отпугнет, чем привлечет. Равно как и полуобнаженные женщины, со скучающими лицами проходящие мимо — единственное желание, которое они могут вызвать, это их одеть и угостить горячим чаем. В современном мире, активно борющемся с сексуальной объективацией, стриптиз-клубы становятся местами, где проводят время оказывается не столько стыдно, сколько скучно.

Конечно, у стрип-клубов остаются преданные посетители, которые идут туда за атмосферой кажущейся доступности. Такие места позволяют мужчинам почувствовать себя интересными и даже любимыми — здесь они не боятся услышать «нет», их хвалят и всегда рады видеть, и уж точно никто не будет пилить или обижаться. Возможно, такая «душевность» — это именно то, что не нужно представителями молодого поколения, которому проще общаться в тиндере при помощи смайликов. Если для посетителей стрип-клубов работающие там девушки выполняют функцию психоаналитика, то миллениал, скорее, заплатит за душевный разговор и чувство, что тебя принимают и любят, настоящему психотерапевту.