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МВФ советует повысить пенсионный возраст в Беларуси
Источник материала: Партизан
Население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ближайшие 30 лет заметно сократится, в отличие от стран Азии, Африки, Северной и Южной Америк.
Об этом говорится в очередном демографическом
Причинами называются низкая рождаемость и миграция в Европе. В связи с этим МВФ рекомендует демографические реформы, в том числе и для Беларуси.
Сокращение численности населения, по словам экспертов, влечёт за собой три отрицательных последствия. Во-первых, это плохо повлияет на экономический рост, уровень жизни и финансовую стабильность. Во-вторых, при старении населения вырастет давление на здравоохранение и пенсионные системы. В-третьих, старение населения повлияет на производительность экономики.
Для каждой страны эксперты МВФ предлагают свои меры. В частности, для Беларуси рекомендуют прежде всего повысить пенсионный возраст.
"Реформа пенсионного возраста, скорее всего, потребуется большинству стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, но особенно целесообразной она будет в Беларуси, Молдове, России, Турции и Украине — как с точки зрения количества рабочей силы, так и с точки зрения финансовой устойчивости", — говорится в докладе.
Кроме того эксперты МВФ рекомендуют белорусским властям обратить внимание на трудовую занятость женщин, а также людей старше 55 лет. Последняя мера, по мнению экспертов, могла бы быть очень эффективной: "Беларусь получила бы большую выгоду, если бы повысила занятость людей старшего возраста даже без повышения пенсионного возраста".
Ещё в 2016 году МВФ настоятельно рекомендовал белорусским властям продолжить пенсионные реформы, чтобы после 2022 году ликвидировать пенсионный разрыв. Эксперты фонда советовали поднять пенсионную планку и для мужчин, и для женщин до 65 лет.
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Население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ближайшие 30 лет заметно сократится, в отличие от стран Азии, Африки, Северной и Южной Америк.
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