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С 20 июля перекроют мост на Железнодорожной

15.07.2019 23:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мост на улице Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской полностью перекроют с 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 20 июля перекроют мост на Железнодорожной

Движение на этом участке дороги будет скорректировано. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

С 20 июля перекроют мост на Железнодорожной

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Новости Беларуси. Мост на улице Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской полностью перекроют с 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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