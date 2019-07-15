С 20 июля перекроют мост на Железнодорожной

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мост на улице Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской полностью перекроют с 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Движение на этом участке дороги будет скорректировано. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.



