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С 20 июля перекроют мост на Железнодорожной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мост на улице Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской полностью перекроют с 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение на этом участке дороги будет скорректировано. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.
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Новости Беларуси. Мост на улице Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской полностью перекроют с 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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