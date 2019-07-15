Состоялся конкурс патриотической песни среди сотрудников Брестской центральной городской больницы

Источник материала: Виртуальный Брест

11 июля 2019 года в УЗ «Брестская центральная городская больница» прошел 10-й юбилейный смотр-конкурс патриотической песни, приуроченный ко Дню Независимости Республики Беларусь, 75-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летию Бреста. В роли участников конкурса выступили сотрудники стационара, работающие медсестрами, санитарками, лаборантами в различных отделениях больницы.





В состав жюри по приглашению инициатора и организатора конкурса главного врача Брестской центральной городской больницы Олега Ивановича Величко вошли представители администрации Московского района г. Бреста, Московской районной организации г. Бреста РОО «Белая Русь», областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Московского районного Совета ветеранов и другие.





Участников конкурса тепло и восторженно приветствовали коллеги и пациенты медицинского учреждения. Со сцены актового зала больницы в исполнении конкурсантов звучали как широко известные вокальные произведения («Журавли», «Синий платочек»), так и песни современных авторов.