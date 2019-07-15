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В дубровенском районе безопасность труда взята на контроль

16.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В дубровенском районе безопасность труда взята на контроль

Ежегодно профсоюзами в сельскохозяйственных организациях района проводится месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда перед уборочной кампанией. В этом году он стартовал 10 июня.
—При проведении мониторингов особое внимание уделяется санитарно-бытовым условиям, решению вопросов с горячим питанием, организации доставки питьевой воды, наличию и использованию специальной одежды, обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты, — прокомментировал председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Маленков. — Изучаем и участие общественных инспекторов по охране труда в проводимом представителями нанимателя ежедневном периодическом контроле по соблюдению законодательства об охране труда.
Недавно такой мониторинг прошел в ОАО «Правда-С».

Инженер по охране труда Ольга Калько, которая является и председателем профкома, подробно рассказала о деятельности комиссии по общественному контролю за соблюдением законодатель¬ства об охране труда.
—Общественный контроль по охране труда в ОАО «Правда-С» осуществляют 5 общественных инспекторов труда, которые являются ключевым звеном профсоюзного контроля. Они ежедневно находятся на своем рабочем месте и имеют возможность оперативно выявлять нарушения в сфере охраны труда и предотвращать несчастные случаи на производстве, — подчеркнула Ольга Сергеевна. — Общественными инспекторами с начала года уже проведено 28 мониторинговых мероприятий, выявлено 21 нарушение законодательства о труде, из них устранено 19.
Так, в ходе мониторинга соблюдения законодательства об охране труда до начала весенне-полевых работ выявлено 4 нарушения, которые оперативно устранены,— констатировала председатель профкома.
Сейчас на особом контроле профсоюзных общественных инспекторов — готовность к уборочной. Совместно с районным комитетом профсоюза работников АПК, общественными инспекторами проводится мониторинг организации в ОАО «Правда-С» горячего питания, обеспечения работников сельхозорганизации, занятых на уборке и отвозке зерновых, средствами индивидуальной защиты, питьевой водой, создания для них безопасных условий труда.

Также внимание уделяется вопросам укомплектованности комбайнов огнетушителями, медицинскими аптечками. Данный вопрос ежедневно заслушивается на совещаниях-планерках у руководителя хозяйства.
— Кроме того, сегодня профактив много работает с каждым членом коллектива по разъяснению ответственности за свой труд, за свое здоровье и за свою жизнь. Ведь никакое новое оборудование, современные технологии, средства защиты не помогут, если в сохранении своего здоровья не заинтересован сам человек. Статистика говорит о том, что чаще всего причиной травм является беспечность самого работника, пренебрегающего элементарными правилами охраны труда. А как показывает жизнь, беспечность не прощается. Надеюсь, что весь тот объем мероприятий, который проведен в сельхозпредприятии по охране труда, позволит провести уборочную в хорошем деловом ритме, с высокими показателями и здоровым удовлетворением от хорошо выполненной работы, — отметила Ольга Калько.

Елена КОРСАКОВА.
Михаил Давыдов, Александр Маленков, Алексей Ведалев, Ольга Калько.

 
 
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Ежегодно профсоюзами в сельскохозяйственных организациях района проводится месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда...
 
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