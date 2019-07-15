С оперативки в райисполкоме: Мы наведем порядок

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Поздравление. Аппаратное совещание глава района Сергей Гвоздь 15 июля начал с поздравления председателя районной организации профсоюзов работников АПК Галины Никулиной с днем рождения.

Правопорядок. Как доложил и.о. начальника РОВД Денис Кот, с 8 по 14 июля в РОВД поступило 185 обращений и заявлений, 22 из которых содержали признаки преступлений. Возбуждено 13 уголовных дел по линии уголовного розыска, 2 – по линии наркоконтроля, 1 – по линии БЭП, еще 2 – по линии других служб.

На территории района за этот период зарегистрировано также 512 административных правонарушений., 399 из которых – по линии ГАИ.

Задержано: 8 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии, 76 нарушителей скоростных режимов, 32 пешехода-нарушителя ПДД, 19 граждан без фликеров в темное время суток, 57 граждан, распивавших алкоголь или появившихся в общественных местах в пьяном виде.

Изъято: 114 литров спиртосодержащей жидкости, 655 кг черного металлолома.

В ходе рейдовых мероприятий по объектам АПК выявлено отсутствие сторожей на рабочих местах на МТФ в Нахове и Замостье, а сторож в КСУП «Березнянский» находился в нетрезвом виде.

Чрезвычайные происшествия. По заверению начальника РОЧС Николая костяшкина. Неделя прошла без пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники РОЧС осуществили мониторинг территории Горбочичского сельсовета на предмет своевременного удаления сорной растительности и обеспечения противопожарных мер. Увы, вокруг многих хозяйственных объектов (сельскохозяйственных, торговых, района электрических сетей, у частных подворий) заросли сорнякаи кустарника никто и не помышляет убирать.

Сергей Гвоздь поручил землеустроительной службе в течение недели осуществить повторную проверку, и, если сорняк не будет убран, виновных привлечь к административной ответственности.

Смотровые комиссии. За прошлую неделю смотровыми комиссиями города и сельисполкомов было обследовано 395 домовладений. Выдано 7 рекомендаций и составлен 1 административный протокол за нарушение противопожарной безопасности.

Мобильная группа. По информации начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инны Сафроновой, нарушения, выявленные в ходеповторного мониторинга ОАО «Калинковичирайагросервис» и ГП «Калинковичская ПМС» своевременно устранены.

Наведение порядка на земле. За неделю районные службы и сельисполкомы составили 22 административных протокола и выдали 1124 предписания юридическим и физическим лицам по вопросам наведения порядка на земле, доложила управделами райисполкома Елена Дергач.

Участникам аппаратного совещания были продемонстрированы результаты фотомониторинга работы в этом направлении на территориях г. Калинковичи и Якимовичского сельсовета.

К сожалению, рапортовать о достижении успехов пока рано: в городе в частном секторе разваленные заборы, годами не застраиваются выделенные земельные участки, о сорняках и кустарниках и говорить не приходится; в сельской местности – та же картина.

Начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Наталья Радионова проинформировала о ходе выполнения мероприятий по наведению порядка на территории района.

Глава района выразил острое неудовлетворение работой отдельных районных служб по наведению порядка на земле. «Почему строительство жилья на участках не завершается? Какие меры принимались к их владельцам? Почему у отдельных разваленные заборы? Какое наказание понесли их хозяева? — один за другим задавал неудобные вопросы руководителям землеустроительной службы и отдела архитектуры и строительства райисполкома Сергей Гвоздь, и в итоге констатировал. – Работа по наведению порядка на земле – это не разовая акция, это системная работа, которую нужно проводить ежечасно и ежедневно с каждым субъектом хозяйствования, с каждым жителем района. И если, кто-то надеется, что спрос вдруг за это прекратится, напрасно лелеет надежду. Мы наведем порядок, чего бы это не стоило».

Глава района поручил провести инвентаризацию всех участков, которые выделены под строительство жилья и до сих пор не застроены. Службам поручено также разобраться с владельцами упавших заборов и ветхих строений. Дан и ряд других поручений. В частности, руководству ОАО «Калинковичирайагросервис» и КУП «Коммунальник Калинковичский» поручено в течение трех дней восстановить водоснабжение в д. Новинки.

Предупреждение несчастных случаев на воде. Прокурор района Вадим Жулего ознакомил участников совещания с Представлением прокуратуры об устранении нарушений законодательства об обеспечении общественной безопасности, в том числе принятия мер по предупреждению несчастных случаев на воде.

Как известно, в нашем районе в прошлом году на воде погибло 2 человека и в текущем – 1, двое из них несовершеннолетние. В результате проверки выявлено, что проводимая работа в этом направлении со стороны служб района недостаточна. Основной из причин утоплений является отсутствие необходимого количества удобно расположенных и надлежаще благоустроенных мест массового отдыха людей у водоемов.

Прокуратура предложила руководству района незамедлительно принять меры организационно-практического характера к обеспечению общественной безопасности.

Денис ВОРОЖУН.