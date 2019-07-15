18 июля — 52 года со дня образования Кировского отделения Департамента охраны

Источник материала: Кировец





Милиционер сержант милиции Андрей Белозеров на посту в здании райисполкома

История Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь берет отсчет 18 июля 1967 года. Именно тогда при райотделе было создано межрайонное отделение вневедомственной охраны. И вот уже на протяжении более 50 лет служба является надежным защитником государственной собственности и личного имущества граждан. О работе отделения рассазал его врио по должности начальника Александр Пинчук:

— Сегодня под защитой Кировского отделения находятся более 70 объектов, 170 квартир и помещений с личным имуществом граждан, «совы» готовы к реагированию на сигналы более, чем 90 тревожных кнопок, установленных в домах, квартирах и на других объектах. Стоит отметить, что на протяжении ряда лет не допущено краж из охраняемых объектов и квартир граждан.

Помимо выполнения договорных обязательств, на маршрутах патрулирования сотрудниками группы задержания и по охране объектов с начала 2019 года выявлено более 250 административных правонарушений, из них за совершение мелких хищений – 20, за нарушение Правил дорожного движения – более 130.







Инспектор группы милицейской, военизированной и сторожевой охраны лейтенант милиции Александр Косакович и сторож Андрей Цмыг в СШ №1 г.Кировска

Сотрудники отделения принимают участие и в раскрытии преступлений. Так, в текущем году благодаря их грамотным и профессиональным действиям было раскрыто 3 преступления. Также сотрудники осуществляют проверку ведомственной охраны на предприятиях и организациях города: за истекший период этого года было выявлено 13 фактов нарушения трудовой и производственной дисциплины: сон на посту – 5 случаев, отсутствие на посту – 1. А ведь каждый такой факт – это предотвращение чрезвычайных происшествий с более тяжкими последствиями.





Сторож Татьяна Вигуро в здании районного отдела Могилевского областного управления ФСЗН

Выражаем благодарность за безупречное несение службы действующим сотрудникам: милиционерам-кинологам — прапорщику милиции Дмитрию Барищику и старшему сержанту милиции Сергею Щербичу; милиционерам-водителям — старшему сержанту милиции Максиму Макаронку и прапорщику милиции Валерию Шкрадюку.

Труд гражданского персонала также приносит неоценимую пользу общему делу. Слов благодарности за образцовое исполнение служебных обязанностей заслуживают сторожа Наталья Жданова, Александр Беляшов, Иван Домнич, Оксана Новицкая, электромонтер охранно-пожарной сигнализации Владимир Аунс, дежурная пульта управления Мария Манько.





На дежурстве в здании Центра банковских услуг № 617 в г.Кировске Региональной дирекции по Могилевской области милиционер прапорщик милиции Николай Шмаев

Неоценимый вклад в развитие подразделения внесли его руководители разных лет Александр Осипенко, Николай Дювбаков, Николай Миронов, Андрей Михолап, Геннадий Прищеп. Много лет добросовестно работали в отделении охраны Николай Манько, Юрий Каранкевич, Геннадий Потапчиков, Юрий Михолап, Николай Кулевцов, Сергей Щербич, Софья Кузьменкова, Галина Веракса, Владимир Передня, Светлана Пряжникова и многие другие.

Благодаря добросовестности сотрудников, стремлению качественно выполнять свои профессиональные обязанности и помогать людям, защищать их, работа службы по заслугам оценивается теми, кого мы охраняем.