Бывший замначальника Слуцкого РОВД возглавил милицию Березинского района

Источник материала: Слуцк Город

Бывший заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Заяц назначен начальником Березинского РОВД. Об этом сообщается на сайте УВД Миноблисполкома.

Напомним, слуцкий отдел милиции по итогам оперативно-служебной деятельности второй год подряд признаётся лучшим в Минской области.

В октябре 2018 ещё один заместитель начальника - начальник криминальной милиции Слуцкого РОВД Александр Шаровар пошёл на повышение - он был назначен начальником Солигорского РОВД.



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