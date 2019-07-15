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Бывший замначальника Слуцкого РОВД возглавил милицию Березинского района
16.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Бывший заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Заяц назначен начальником Березинского РОВД. Об этом
Напомним, слуцкий отдел милиции по итогам оперативно-служебной деятельности второй год подряд
В октябре 2018 ещё один заместитель начальника - начальник криминальной милиции Слуцкого РОВД Александр Шаровар пошёл на повышение - он был
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Бывший заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Заяц назначен начальником Березинского РОВД. Об этом...
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