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Жители Беларуси смогут сегодня увидеть лунное затмение
16.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В ночь с 16 на 17 июля Луна частично войдет в тень Земли.
Сегодня в Беларуси пройдет частное лунное затмение.
Помимо нашей страны, лунное затмение смогут наблюдать в Африке, Австралии, Индонезии и в Южной Америке. Кроме этого, насладиться астрономическим явлением смогут и жители большей части России, сообщает сайт
В ночь с 16 на 17 июля Луна частично войдет в тень Земли. Половина спутника нашей планеты окажется скрытой, а другая будет подсвечиваться Солнцем. Диск Луны спрячется в тени на 65%. По мере окончания затмения, весь процесс повторится в обратном порядке.
Жители Беларуси смогут увидеть лунное затмение вечером 16 июля, когда взойдет Луна. Постепенно спутник уйдет в тень Земли. Около 10 вечера начнется полутеневое затмение, а ближе к 11 часам вечера — частное лунное затмение. Своего пика астрономическое явление достигнет в 00.31. Проход Луны через тень Земли завершится ближе к трем часам ночи.
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В ночь с 16 на 17 июля Луна частично войдет в тень Земли. Сегодня в Беларуси пройдет частное лунное затмение. Помимо нашей страны, лунное затмение смогут наблюдать в...
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