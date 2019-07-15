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Рыбак из Мозыря вытащил из Припяти 2-ух метрового сома

16.07.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

В воскресенье утром Михаил отправился на Припять порыбачить. Взял лодку, закинул спиннинг с приманкой и стал сплавляться по течению с квоком. Вскоре на другом конце лески ответили.

— Когда он схватил, я понял, что будет крупный, но что тако-о-ой! — до сих пор эмоционален рыбак. — Как начал меня тягать по реке! А потом я его приподнял, увидел, какой он огромный, — у меня аж ноги затряслись. Это такой адреналин!

По словам Михаила, борьба с рыбой продолжалась примерно полчаса. Затем мужчина принял решение тянуть сома к берегу.

— Вытащил и тут же рухнул рядом с ним, — вспоминает непростую рыбалку мозырянин.

Сома померили сбежавшиеся со всей округи рыбаки — его длина составила 210 см. А вот взвесить улов не удалось. Но, как прикидывают опытные рыбаки, вес рыбы будет не меньше 60 кг. За последнее время здесь не припомнят трофея крупнее.



 
 
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Мозырскому рыбаку Михаилу Мицуре улыбнулась редкая удача: в выходные на реке Припять прямо в городе он поймал сома длиной 210 см.далее...
 
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