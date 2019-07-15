Усилия тружеников ОАО «Батаево» направлены на увеличение удоев и привесов

Источник материала: Новости Хотимска

Мы еще под впечатлением республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Особенно от второго дня, когда проходила торжественная церемония чествования передовиков АПК Могилевской области, в данном случае, по итогам работы за 2018 год. А потом открываешь газету и под хлестким заголовком «Вами гордится Могилевщина» находишь фамилии тружеников хотимских сельхозпредприятий.

– Не буду говорить за всех, но для меня это был волнительный момент, – делится главный ветврач ОАО «Батаево» Николай Макаренко. – Не каждый год при таком скоплении народа тебе вручается Благодарность областного исполнительного комитета и жмет руку его председатель.

Труд на селе любит сильных, профессиональных, преданных делу и земле людей. Николай Михайлович именно такой человек, который представлял наш район на празднике.

Утренняя планерка специалистов хозяйства закончилась, обсудить некоторые свои специфические вопросы у входа на машинный двор остался «штаб» зооветспециалистов: главный ветврач, главный зоотехник Людмила Попырко и ветфельдшер Вячеслав Высоцкий, на протяжении многих лет неизменный и надежный помощник Макаренко. Именно благодаря их работе в хозяйстве наименьшее непроизводственное выбытие скота.

ОАО «Батаево» – сельхозпредприятие, которое с выходом коров на пастбища, увеличило производство молока к уровню прошлого года. В мае рост составил 9%, в июне, когда стояла жаркая погода, которая, как известно, аппетита корове не прибавляет, сохранили прошлогодний уровень, но при этом на 8% увеличили продажу, с ростом закончили и первую половину второго месяца лета.

Несомненно, кормление, содержание играют важнейшую роль в производстве молока. Как рассказала Людмила Попырко, на результатах работы благотворно сказалось то, что на зимовку было заготовлено достаточно травяных кормов, скот на пастбища вышел упитанным. Около ферм была посеяна озимая рожь, с приобретением измельчителя соломы в рационе коров стало больше грубых кормов. Но если животное нездорово, самый хороший корм будет использован напрасно. Сегодня все более актуальны заболевания копыт. Это приносит громадный ущерб. Любая болезнь, связанная с хромотой, – это потеря до половины ожидаемого молока. На первый план выходит такой специалист, как ветврач-ортопед, которых не хватает. В ОАО «Батаево» эту работу выполняют Николай Макаренко и Вячеслав Высоцкий, и выполняют достаточно эффективно.

– А давайте затронем еще одну проблему, возникающую вследствие заболевания конечностей, проблему продолжения рода, – говорит Николай Михайлович. – Боль в копытах подавляет выделение у коровы важнейшего женского гормона окситоцина. У нее пропадает желание к воспроизводству. Как следствие – недобор телят. Кроме того, чем выше уровень этого гормона в организме, тем больше молочная отдача.

Наш разговор прерывают механизаторы, которые уточняют куда и сколько завезти подкормки, воды. За воротами ждут команды на выезд в поле комбайнеры. Усилия этих людей направлены на получение хороших удоев и привесов, добротных намолотов. Пожелаем успехов труженикам ОАО «Батаево» в их устремлениях.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ