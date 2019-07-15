Россия и Беларусь делают уникальные конструкции для лечения спины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота проверил ход реализации совместной российско-белорусской программы по созданию спинальных систем. Он посетил Научно-исследовательский ортопедический институт имени Турнера в Петербурге, сообщает телеканал «МИР 24».

Там с 2017 года ученые разрабатывают уникальные металлоконструкции для лечения детей с серьезными дефектами позвоночника. Изделия проектируют в России, а производят в Беларуси. Удалось даже превзойти западных коллег, конструкции которых нередко дают осложнения. Отечественные же приживаются без последствий и не мешают дальнейшему росту и развитию ребенка.

«Мы завели разговор о продолжении этой программы. В какой форме это будет сделано, пока не знаю. Это должны решить министерства здравоохранения. Возможно, они сочтут целесообразным самостоятельно финансировать исследования. Если же они увидят пользу от совместной работы, потребуются усилия, в том числе, и постоянного комитета. Мы с радостью будем этим заниматься», – сказал Григорий Рапота.

Сегодня в России врожденные деформации позвоночника имеют более 60 тысяч детей. У половины из них болезнь прогрессирует. Хирургическое лечение эффективно до трех лет. За два года петербургские медики поставили на ноги 10 человек.

