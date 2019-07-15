ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Беларусь делают уникальные конструкции для лечения спины

16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота проверил ход реализации совместной российско-белорусской программы по созданию спинальных систем. Он посетил Научно-исследовательский ортопедический институт имени Турнера в Петербурге, сообщает телеканал «МИР 24».

Там с 2017 года ученые разрабатывают уникальные металлоконструкции для лечения детей с серьезными дефектами позвоночника. Изделия проектируют в России, а производят в Беларуси. Удалось даже превзойти западных коллег, конструкции которых нередко дают осложнения. Отечественные же приживаются без последствий и не мешают дальнейшему росту и развитию ребенка.

«Мы завели разговор о продолжении этой программы. В какой форме это будет сделано, пока не знаю. Это должны решить министерства здравоохранения. Возможно, они сочтут целесообразным самостоятельно финансировать исследования. Если же они увидят пользу от совместной работы, потребуются усилия, в том числе, и постоянного комитета. Мы с радостью будем этим заниматься», – сказал Григорий Рапота.

Сегодня в России врожденные деформации позвоночника имеют более 60 тысяч детей. У половины из них болезнь прогрессирует. Хирургическое лечение эффективно до трех лет. За два года петербургские медики поставили на ноги 10 человек. 
 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спинальные системы хорошо приживаются и не мешают дальнейшему росту ребенка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика