Ультрамарафонец из Витебска пробежал всю Беларусь с севера на юг









onliner.by . Женя нормально реагирует на шутки про американский фильм. Ну а что, у него борода и любовь к суперпродолжительному бегу, да и кинчик отличный. Ремесленник из Витебска долго запрягал, но в итоге спланировал забег через всю страну. Стартовал в Освее, финишировал в Комарине. Говорит, хорошо чистит голову и учит родину любить. Парень самолично убедился, что жители наших маленьких городков и деревень отличные, пишет





— В гостях сидел. Крутил в руках учебник по географии, там вычитал про крайние точки Беларуси. И тут подумал: «Блин, прикольно! А чего бы мне не пробежать с севера на юг».





Самая северная точка страны — это Витебская область, Верхнедвинский район, городской поселок Освея. Она ближе к Витебску, в котором живет Женя, так что с выбором места старта париться не пришлось. Парень начал продумывать маршрут, планировать его и искать спонсоров. Все сошлось — в середине лета Женя побежал. Побежал в самую южную точку РБ — Гомельская область, Брагинский район, городской поселок Комарин.





— Я бежал десять дней. Спать ложился до полуночи. Ночевали мы в палатках, иногда в отелях, часто у подписчиков, которые писали в директ и предлагали вписку по пути следования. Вообще открытость белорусов — главное мое откровение. Как только заканчиваются каменные джунгли, начинается добро и радушие. Когда люди узнавали, кто я, откуда и зачем вообще бегу, сразу же предлагали поесть, попить и остаться ночевать.





Просыпался я в 8:00 и начинал день с плотногно завтрака. Настолько плотного, что за один прием могла уйти пачка какой-нибудь крупы, а это чуть больше полукилограмма. После я два часа отдыхал, чтобы не бежать с аквариумом вместо живота, и начинал.









В промежутке между 20-м и 28-м км следования Женя старался разжиться кипятком в каком-нибудь населенном пункте, чтобы сделать себе кашу быстрого приготовления. А по пути довольствовался батончиками и специальными гелями.





Атлет пытался сделать за день примерно 60 км. Правда, чаще получалось больше. Первый день — 72 км, второй — 68. Не было возможности постоянно подзаряжать часы, так что они регулярно вырубались и не выдавали значений по каждому дню.





— По километражу сейчас не скажу ничего. Нам пришлось вносить изменения в маршрут. Был небезопасный участок трассы, пришлось бежать вокруг — через Речицу. В итоге я набегал порядка 630—640 км за свои 10 дней.





А вообще Женя увлеченно бегает с 2011 года. За восемь лет парень понял, что просто марафон — это уже не то пальто, и стал ультрамарафонцем. То есть бегает много больше классических 42 км. Еще одно нововведение — покрытие. Бегун ушел с асфальта, чтобы участвовать в трейловых забегах, но недавний челлендж заставил вернуться на жесткое покрытие. 70 процентов пути из Освеи в Комарин проходили по асфальту.









— Чем ты в свободное от бега время занимаешься?





— В плане работы?





— Да.





— Ничем.





— Тунеядец?





— Ремесленник. Периодически собираю полигональные фигуры из картона. На бег хватает. Тем более что касается каких-то новых вызовов, стараюсь искать спонсоров. В общем, я не работаю с 9:00 до 18:00. Могу сорваться в любую минуту.





Женя говорит, что последние 4 км пути не бежал, а летел. Ему позвонил человек, который ориентировал в пути, и сообщил радостную весть. Бег автоматически повысил темп.









— Несся до знака «Комарин» на всех крыльях. Усталость перестала ощущаться. Крутые эмоции и чувства. Я вообще очень доволен и благодарен. Со мной постоянно двигались ребята, которые помогали везти палатку и сменные кроссовки. Одни я очень быстро убил и сжег где-то в начале пути.





А еще благодарен подписчикам. Ко мне люди приезжали из Минска в Светлогорск, чтобы пробежаться вместе несколько километров. Я постоянно вспоминал ту сцену из фильма «Форрест Гамп». Ну, ту, когда он бежал-бежал-бежал, а потом остановился и сказал, что идет домой. Сзади стояла растерянная толпа, люди не понимали, как себя вести. Мне все хотелось повторить. Но я решил, что не стоит. Но было бы прикольно.





Женя итожит свой забег.





— Знаешь, что понял?





— Что?





— Надо отключать свой внутренний диалог и не обращать внимания на усталость. Если научиться это делать, будет намного проще жить.