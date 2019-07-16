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Лукашенко и Греф обсудили новые технологии в банковской сфере

17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О спорте и не только говорили сегодня президент Беларуси и глава Сбербанка России. Александр Лукашенко и Герман Греф встретились в Минске, где стартовала 13-я летняя международная Сбербанкиада, передает телеканал «МИР 24».

На крупные корпоративные соревнования приехали около трех тысяч сотрудников. Состязаться будут по 12 видам спорта. Кроме того, на встрече они обсудили новые технологии в банковской сфере. Это всегда новые инвестиции. И если говорить о Сбербанке, то в среднем в год организация вкладывает в них примерно два миллиарда долларов, подчеркнул Греф.

«Мы сегодня являемся одним из лидеров в производстве новых технологий. Сбербанк недавно подписал соглашение с федеральным правительством России, став центром компетенций по развитию искусственного интеллекта в стране. Мы занимаемся развитием экосистемы, которая охватывает широкий спектр отраслей, и президент очень активно интересуется развитием всех новых технологий. Мы обсуждали взаимный интерес и что мы можем сделать совместно здесь», – рассказал Греф.

При участии Сбербанка продолжается и кредитование экономики в Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко позитивно отозвался о работе белорусской «дочки» Сбербанка. 



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Теги: Минск
 
 
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Они встретились в Минске, где стартовала 13-я летняя международная Сбербанкиада. На корпоративные соревнования приехали около трех тысяч сотрудников.
 
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