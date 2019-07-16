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Лукашенко и Греф обсудили новые технологии в банковской сфере
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О спорте и не только говорили сегодня президент Беларуси и глава Сбербанка России. Александр Лукашенко и Герман Греф встретились в Минске, где стартовала 13-я летняя международная Сбербанкиада, передает телеканал «МИР 24».
При участии Сбербанка продолжается и кредитование экономики в Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко позитивно отозвался о работе белорусской «дочки» Сбербанка.
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Они встретились в Минске, где стартовала 13-я летняя международная Сбербанкиада. На корпоративные соревнования приехали около трех тысяч сотрудников.
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