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ФОТОФАКТ: В Беларуси прошло частное лунное затмение

17.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В ночь с 16 на 17 июля в Беларуси можно было наблюдать частное лунное затмение — Луна частично вошла в тень Земли, спутник нашей планеты спрятался в тени на 65%.

Жители Беларуси могли наблюдать за лунным затмением вечером 16 июля. Около 22.00 началось полутеневое затмение, а ближе к 23.00 — частное лунное затмение. Своего пика астрономическое явление достигло в 00.31.

Фото Леонида Щеглова

 
 
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В ночь с 16 на 17 июля в Беларуси можно было наблюдать частное лунное затмение — Луна частично вошла в тень Земли, спутник нашей планеты спрятался в тени на 65%....
 
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