|
Как готовят фонтан на Советской к запуску, которое состоится уже 26 июля вечером
17.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фантан на Савецкай рыхтуюць да запуску! Мантажна-будаўнічыя работы амаль завершаны.
Літаральна праз тыдзень новы арт-аб'ект ужо запрацуе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фантан на Савецкай рыхтуюць да запуску! Мантажна-будаўнічыя работы амаль завершаны. Літаральна праз тыдзень новы арт-аб'ект ужо запрацуе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)