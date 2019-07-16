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Как готовят фонтан на Советской к запуску, которое состоится уже 26 июля вечером

17.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фантан на Савецкай рыхтуюць да запуску! Мантажна-будаўнічыя работы амаль завершаны.

Как готовят фонтан на Советской к запуску, которое состоится уже 26 июля вечером

Літаральна праз тыдзень новы арт-аб'ект ужо запрацуе.

 
 
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  Фантан на Савецкай рыхтуюць да запуску! Мантажна-будаўнічыя работы амаль завершаны. Літаральна праз тыдзень новы арт-аб'ект ужо запрацуе.
 
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