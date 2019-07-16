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Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию. В среду днем самолет президента Республики Беларусь приземлился в Пулково, сообщает телеканал «МИР 24».
В аэропорту глава государства пересел на вертолет и отправился на Валаам. На острове в северной части Ладожского озера Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным. После неформальной встречи лидеры двух стран посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Завтра Санкт-Петербурге Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Шестого Форума регионов России и Беларуси.
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Сегодня после неформальной встречи президенты России и Беларуси посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
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