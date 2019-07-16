Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию. В среду днем самолет президента Республики Беларусь приземлился в Пулково, сообщает телеканал «МИР 24».

В аэропорту глава государства пересел на вертолет и отправился на Валаам. На острове в северной части Ладожского озера Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным. После неформальной встречи лидеры двух стран посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Завтра Санкт-Петербурге Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Шестого Форума регионов России и Беларуси.

