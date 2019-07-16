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Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

17.07.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси впервые провели масштабные учения на крупном промышленном предприятии в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 20 минут спасатели эвакуировали 203 работника Минского моторного завода, где, по легенде, произошло короткое замыкание, загорелась и обрушилась крыша, конструкцией придавило людей. К счастью, это учения, потому и огонь был контролируемым, и в зданиях вместо живых людей – манекены.

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Спасатели показали себя с лучшей стороны. В случае реального ЧП пожарные расчеты МЧС будут на месте менее чем через 5 минут.

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
В некоторых жилых районах сейчас есть определенные сложности, связанные и с тем, что улицы заставлены автомобилями, и с отсутствием подразделений.

В Минске одна из таких проблемных точек в ближайшее время будет решена. Открытие пожарной части в Каменной горке повысит уровень защищенности жителей этого района. Ну и, конечно же, это подразделение будет привлекаться в случае необходимости и на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах.

Отметим, подобные тренировки, пусть и не в таком масштабе, белорусские спасатели проводят регулярно.

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Люди в материале: Виталий Новицкий
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси впервые провели масштабные учения на крупном...
 
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