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О запрете безлицензионной деятельности

17.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

О запрете безлицензионной деятельности

В июле месяце Буда-Кошелевским РОЧС в рамках проведения рейдовых мероприятий по контролю за обращением продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, были посещены объекты торговли ИП.Никитин В.В.,ЧТУП «Вилайтгрупп», ИП.Бородин, ООО «Самтор» фактов безлицензионной деятельности на выше перечисленных объектах не выявлено.

Буда-Кошелевский районный отдел по ЧС напоминает, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» торговля средствами противопожарной защиты (огнебиозащитными составами, первичными средствамО запрете безлицензионной деятельности
и пожаротушения)  без наличия лицензии МЧС Республики Беларусь на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности,  запрещена.

За вышеуказанные нарушения согласно части 1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь  об административных правонарушениях  предусмотрена административная ответственность от 10 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

 

 
 
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В июле месяце Буда-Кошелевским РОЧС в рамках проведения рейдовых мероприятий по контролю за обращением продукции подлежащей обязательному...
 
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