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Грузоперевозки транспортных компаний Беларуси сократились в первом полугодии
17.07.2019 17:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: logists.by
В первом полугодии 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 203,9 млн тонн грузов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозки упали на 8,2%, сообщает Белстат. Грузооборот составил 63,1 млрд. тонно-километров, или 92,4% к соответствующему периоду 2018 года.
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В первом полугодии 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 203,9 млн тонн грузов.
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