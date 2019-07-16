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Грузоперевозки транспортных компаний Беларуси сократились в первом полугодии

17.07.2019 17:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Грузоперевозки транспортных компаний Беларуси сократились в первом полугодии

фото: logists.by

В первом полугодии 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 203,9 млн тонн грузов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозки упали на 8,2%, сообщает Белстат. Грузооборот составил 63,1 млрд. тонно-километров, или 92,4% к соответствующему периоду 2018 года. 

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2019 г. воспользовалось 983,2 млн человек, или 100,1% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 12 721,2 млн. пассажиро-километров, или 105,3% к уровню первого полугодия 2018 г.

 
 
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В первом полугодии 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 203,9 млн тонн грузов.
 
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