Рост ВВП Беларуси в январе-июне замедлился до 0,9%

Источник материала: Интерфакс

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-июне составил в текущих ценах Br60,3 млрд, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП республики в январе-мае составлял 1%, в январе-апреле - 1,4%. По прогнозу правительства, в первом полугодии экономика страны должна была вырасти на 1,8%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

Как сообщалось, на фоне проблем в белорусской нефтепереработке из-за поставок некачественной нефти из РФ темп роста объемов промышленного производства в Беларуси упал по итогам первого полугодия до 0,1% с 1,2% в январе-апреле 2019 года. В структуре ВВП на долю добавленной стоимости в промышленности приходится более 30%.

В 2018 году ВВП Беларуси вырос на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%.

В начале июля замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич сообщил, что в случае сохранения инерционного сценария развития экономики прирост ВВП в 2019 году не превысит 2,5%.

По мнению замминистра, основной причиной замедления экономики являются негативные внешние факторы. "Повлияло ухудшение внешней конъюнктуры - в первую очередь это торговые войны в мире, замедление роста в России, так называемая "грязная нефть" (ограничение импорта нефти из-за поставок некондиционной нефти из РФ в конце апреля)", - отметил Ярошевич.

Между тем, Минэкономики ожидает оживления экономического роста начиная с 3-го квартала за счет восстановления положительной динамики в сельском хозяйстве, перераспределения поставок нефти (восстановление запланированного объема импорта нефти) и восстановления роста экономики в России.