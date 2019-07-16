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Получать электронные жировки захотели столько минчан, что сайт расчетно-справочного центра «подвис»

17.07.2019 19:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске теперь можно оформить онлайн-заявку на получение жировок в электронном виде. Во вторник об этом сообщил TUT.BY. Вскоре некоторые минчане, которые захотели отказаться от бумажных платежек, стали жаловаться на проблемы с доступом к системе.

Жировки на электронную почту получают уже около 10 тысяч минчан. Теперь отказаться от бумажных платежек стало проще: если раньше собственник должен был принести заявление в расчетно-справочный центр, то теперь он может сделать это онлайн: в личном кабинете на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска.

16 июля вечером какое-то время посетители сайта не могли оформить заявку, об этом минчане сообщали в соцсетях. Этот сбой в Центре информационных технологий Мингорисполкома объяснили так:

«В связи с большим количеством переходов на сайт WWW.ЕРСЦ.БЕЛ у нас возникли небольшие технические сложности в системе. Однако сейчас проблема устранена, работа сайта возобновлена в обычном режиме. Настолько высокий интерес к новой опции стал для нас приятным открытием. Мы рады, что вы не остаетесь равнодушны. Благодарим всех, кто проявил интерес к новому сервису, и сделаем все возможное для предотвращения любых технических проблем с сайтом в дальнейшем».

 
Теги: Минск
 
 
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Правда, некоторые желающие отказаться от бумажных платежек жаловались на проблемы с доступом к системе.
 
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