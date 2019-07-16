Любанчане бесплатно угощают всех грушами. Фотофакт

Источник материала: Слуцк Город





В городе Любань Минской области жители дома №59 по улице Кирова бесплатно угощают всех желающих грушами с собственного подворья. У калитки стоят миски с плодами, а на заборе виднеется написанная от руки табличка «Угощайтесь!»

Такую фотографию прислал в нашу группу Вконтакте Дмитрий Куницкий.

— В Любани люди просто бесплатно угощают грушами, их даже вымыли! — написал автор. — Приятно такое увидеть в наше время!



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