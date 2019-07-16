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Любанчане бесплатно угощают всех грушами. Фотофакт
17.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В городе Любань Минской области жители дома №59 по улице Кирова бесплатно угощают всех желающих грушами с собственного подворья. У калитки стоят миски с плодами, а на заборе виднеется написанная от руки табличка «Угощайтесь!»
Такую фотографию прислал в нашу
— В Любани люди просто бесплатно угощают грушами, их даже вымыли! — написал автор. — Приятно такое увидеть в наше время!
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В городе Любань жители дома №59 по улице Кирова бесплатно угощают всех желающих грушами с собственного огорода. У калитки стоят миски с плодами, а на заборе...
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