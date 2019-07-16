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Россияне не поверили, что белорусы везут 19 тонн рыбы с Фарерских островов
Источник материала: Партизан
Россельхознадзор продолжает останавливать грузовики, которые везут продукты из Беларуси.
17 июля на Смоленщине россияне проверяли груз мороженой рыбы — 19,5 тонн. По документам он имеет происхождение с Фарерских островов, из Минска его отправили в Санкт-Петербург. В наличии был ветеринарный сертификат от 16 июля, выданный белорусской государственной ветеринарной службой, передает
Инспекторы местного управления
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Россельхознадзор продолжает останавливать грузовики, которые везут продукты из Беларуси.
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