Россияне не поверили, что белорусы везут 19 тонн рыбы с Фарерских островов

Инспекторы местного управленияпроверили доступные упаковки с лососем. На них нашли следы уничтоженных старых маркировочных этикеток и посчитали, что это свидетельство попытки изменить сведения о происхождении груза или о сроке его годности. Поэтому грузовик вернули в Беларусь.