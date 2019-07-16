ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне не поверили, что белорусы везут 19 тонн рыбы с Фарерских островов

17.07.2019 20:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россельхознадзор продолжает останавливать грузовики, которые везут продукты из Беларуси.

17 июля на Смоленщине россияне проверяли груз мороженой рыбы — 19,5 тонн. По документам он имеет происхождение с Фарерских островов, из Минска его отправили в Санкт-Петербург. В наличии был ветеринарный сертификат от 16 июля, выданный белорусской государственной ветеринарной службой, передает "Еврорадио".

Инспекторы местного управления Россельхознадзора проверили доступные упаковки с лососем. На них нашли следы уничтоженных старых маркировочных этикеток и посчитали, что это свидетельство попытки изменить сведения о происхождении груза или о сроке его годности. Поэтому грузовик вернули в Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор продолжает останавливать грузовики, которые везут продукты из Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Верующие Беларуси требуют освободить их от оплаты за паломничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки мужские маленькие кожаные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика