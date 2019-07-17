Skoda приступила к производству компактного кроссовера Kamiq

Источник материала: Tut.by

C конвейера завода Skoda в Млада-Болеславе сошел первый экземпляр «паркетника» Kamiq , премьера которого состоялась минувшей весной. На европейском рынке это самый доступный кроссовер Skoda, которая также предлагает SUV Karoq и Kodiaq.





Компания инвестировала около 100 миллионов евро в производство Kamiq в Млада-Болеславе, где также выпускаются модели Fabia, Octavia, Scala и Karoq. Для этого, в частности, была адаптирована сборочная линия автомобилей и созданы новые пресс-формы. Ежедневно на предприятии будет собираться около 400 экземпляров Kamiq.





Напомним, что Kamiq длиной 4,24 м создан на модульной платформе MQB концерна Volkswagen и доступен с пятью турбодвигателями мощностью от 95 до 150 лошадиных сил и исключительно передним приводом. На европейский рынок новинка выйдет этой осенью.