18 июля проводится единый день информирования.
Сегодня, 18 июля, во всех учреждениях и на предприятиях Минской области проводится единый день информирования по темам:
«Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр»;
«Беларусь спортивная. Итоги 2 Европейских игр» (областной материал);
«Об итогах проведения II Европейских игр 2019 года» (презентационные материалы);
«Предупреждение пожаров и ЧС в жилищном фонде и природных экосистемах» (областной материал);
«Предупреждение пожаров и ЧС в жилищном фонде и природных экосистемах» (презентационные материалы).
Ознакомиться с материалами можно по