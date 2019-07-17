Источник материала: Новости Дзержинска

18 июля проводится единый день информирования.

Сегодня, 18 июля, во всех учреждениях и на предприятиях Минской области проводится единый день информирования по темам:

«Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр»;

«Беларусь спортивная. Итоги 2 Европейских игр» (областной материал);

«Об итогах проведения II Европейских игр 2019 года» (презентационные материалы);

«Предупреждение пожаров и ЧС в жилищном фонде и природных экосистемах» (областной материал);

«Предупреждение пожаров и ЧС в жилищном фонде и природных экосистемах» (презентационные материалы).

Ознакомиться с материалами можно по ССЫЛКЕ .





