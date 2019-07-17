На северо-востоке Беларуси пройдут дожди с грозами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На северо-востоке Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Там пройдут сильные дожди с грозами. Действует «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает агентство Спутник Беларусь .

По данным синоптиков, в четверг, 18 июля, на северо-востоке страны ожидаются дожди с градом. При этом температура в Минске будет плюс 21 градус.

Между тем метеорологи прогнозируют улучшение погоды к выходным. Дождей будет меньше, а температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.

Начало следующей недели, по ожиданиям синоптиков, в Беларуси будет дождливым.