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На северо-востоке Беларуси пройдут дожди с грозами

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На северо-востоке Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Там пройдут сильные дожди с грозами. Действует «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает агентство Спутник Беларусь

По данным синоптиков, в четверг, 18 июля, на северо-востоке страны ожидаются дожди с градом. При этом температура в Минске будет плюс 21 градус. 

Между тем метеорологи прогнозируют улучшение погоды к выходным. Дождей будет меньше, а температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.  

Начало следующей недели, по ожиданиям синоптиков, в Беларуси будет дождливым. 



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Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупредили о «желтом» уровне погодной опасности.
 
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