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На северо-востоке Беларуси пройдут дожди с грозами
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На северо-востоке Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Там пройдут сильные дожди с грозами. Действует «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает агентство
По данным синоптиков, в четверг, 18 июля, на северо-востоке страны ожидаются дожди с градом. При этом температура в Минске будет плюс 21 градус.
Между тем метеорологи прогнозируют улучшение погоды к выходным. Дождей будет меньше, а температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.
Начало следующей недели, по ожиданиям синоптиков, в Беларуси будет дождливым.
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Синоптики предупредили о «желтом» уровне погодной опасности.
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