Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны

Источник материала: Виртуальный Брест

В республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" пресечено три попытки ввоза на территорию Евразийского экономического союза опасного наркотического средства марихуаны, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.





Случаи в крупнейшем на западной границе пункте пропуска произошли в течение нескольких последних дней. Наркотические средства пытались ввезти из Польши граждане России и Беларуси. Так, 24-летний житель Москвы, следуя на микроавтобусе "Фольксваген Каравелла", скрыл от таможенного контроля марихуану среди личных вещей в рюкзаке. Проживающие в Гродненской области мужчина и женщина возвращались домой рейсовым автобусом Варшава - Минск. В дорожном чемодане пара перемещала опасное наркотическое средство растительного происхождения. Спустя несколько дней в автобусе этого же сообщения 26-летняя жительница Минска пыталась ввезти марихуану в своей косметичке.









Во всех случаях обнаруженные предметы признаны экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области опасным наркотическим средством. Все граждане задержаны. Брестская таможня возбудила уголовные дела по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

С начала года сотрудники Брестской таможни выявили более 60 фактов нарушений на границе ЕАЭС, по которым возбуждены уголовные дела. В 75% случаев преступления были связаны с незаконным перемещением наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 105 кг наркотических средств и психотропных веществ.