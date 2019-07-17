ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны

18.07.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" пресечено три попытки ввоза на территорию Евразийского экономического союза опасного наркотического средства марихуаны, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны

Случаи в крупнейшем на западной границе пункте пропуска произошли в течение нескольких последних дней. Наркотические средства пытались ввезти из Польши граждане России и Беларуси. Так, 24-летний житель Москвы, следуя на микроавтобусе "Фольксваген Каравелла", скрыл от таможенного контроля марихуану среди личных вещей в рюкзаке. Проживающие в Гродненской области мужчина и женщина возвращались домой рейсовым автобусом Варшава - Минск. В дорожном чемодане пара перемещала опасное наркотическое средство растительного происхождения. Спустя несколько дней в автобусе этого же сообщения 26-летняя жительница Минска пыталась ввезти марихуану в своей косметичке.

Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны

Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны

Во всех случаях обнаруженные предметы признаны экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области опасным наркотическим средством. Все граждане задержаны. Брестская таможня возбудила уголовные дела по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

С начала года сотрудники Брестской таможни выявили более 60 фактов нарушений на границе ЕАЭС, по которым возбуждены уголовные дела. В 75% случаев преступления были связаны с незаконным перемещением наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 105 кг наркотических средств и психотропных веществ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" пресечено три попытки ввоза на территорию Евразийского экономического союза опасного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наши за рубежом. Как случчанка встретила мексиканца и уехала жить на другой край Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика