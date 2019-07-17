Молодежный конкурс «Вместе против коррупции» пройдет на Кировщине

Источник материала: Кировец





Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кировского райисполкома с 15 июля по 20 сентября 2019 года проводит районный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!».

Цели конкурса — привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений, а также формирование практики взаимодействия общества с органами прокуратуры и иными органами госвласти в антикоррупционном просвещении населения.

Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы и творческие коллективы, так и физические и юридические лица. Возрастная категория — от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Победители районного конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Работы-победители в каждой номинации примут участие в областном этапе конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 сентября 2019 года заполнить заявку и направить в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (каб. №53), телефон для справок 79-1-44.

















