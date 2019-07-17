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БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем!»

18.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем!»

В преддверии празднования Дня знаний Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» традиционно проводит республиканскую благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем!»

В ходе акции адресная социальная помощь оказывается остро нуждающимся многодетным, неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. В рамках акции волонтеры движения «Доброе сердце» организовывают сбор канцелярских принадлежностей.

Акция проходит с 1 августа по 31 августа.

Если вы хотите принять участие в акции, приносите вышеуказанное в Буда-Кошелевский РК ОО «БРСМ» (г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3)

 
 
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В преддверии празднования Дня знаний Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" традиционно проводит республиканскую...
 
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