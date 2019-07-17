Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов выступил на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге

Источник материала: Вороновская газета





– Гродненская область имеет долгосрочные соглашения о сотрудничестве с 24 регионами России. В рамках форума уже подписано соглашение с Воронежской областью, – отметил Владимир Кравцов. – На долю партнеров из Российской Федерации приходится 50 процентов товарооборота региона. В цифрах по итогам 2018 года это около двух миллиардов долларов. Продукция гродненских предприятий экспортируется во все российские регионы. Хотелось бы отметить активное взаимодействие с Калининградской, Московской областями, Республикой Коми.

Фундаментом развития межрегиональных взаимоотношений являются и 37 соглашений, подписанных между районами и городами двух стран.

Как подчеркнул Владимир Кравцов, большой потенциал эффективного сотрудничества с регионами России представляет масштабный проект по строительству атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области. Более пяти тысяч белорусских и российских строителей не только вместе трудятся, но и устанавливают тесные экономические и культурные связи с городами-побратимами Островца: Сосновый Бор Ленинградской области, Десногорск Смоленской области, Заречный Свердловской области, Обнинск Калужской области. Этому в немалой степени способствует инициатива госкорпорации «РосАтом», создавшей ассоциацию территорий расположения атомных электростанций, в рамках которой реализуются многие проекты социального характера. В настоящее время ведется подготовка к подписанию дорожной карты долгосрочного сотрудничества корпорации «РосАтом» и Гродненского облисполкома.





Особую значимость в межрегиональном сотрудничестве имеют вопросы молодежной политики, на чем Владимир Кравцов остановился в своем выступлении. Нужно совместно поддерживать и развивать гражданскую активность молодого поколения, вовлекать молодых людей в социальные и гуманитарные программы. На Гродненщине таким примером может служить молодежный парламент. За время его работы реализовано более 300 проектов и инициатив. Такая форма подготовки молодежи к активной общественной жизни существует как в Беларуси, так и в регионах Российской Федерации.

Одна из уникальных возможностей, которую предоставляет белорусам и россиянам Союзное государство, – полное равноправие в получении знаний в учебных заведениях двух государств. Примерно полсотни россиян каждый год поступают в гродненские вузы. И столько же гродненцев – в российские.

Важными являются вопросы укрепления, расширения сотрудничества в области спорта и физической культуры. В качестве примера председатель облисполкома привел реализацию соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми, которым предусмотрена возможность обмена спортивными делегациями. В свою очередь наша область стала центром республиканских и международных спортивных мероприятий, в которых принимают участие в том числе представители России.





Мощным фактором экономического развития, активизации межрегионального сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания служит туризм. Ежегодно около 60 тысяч российских туристов посещают Гродненщину. В первую очередь им интересны здравницы региона. Также активно развивается познавательный, производственный, религиозный туризм.

– Народы России и Беларуси связывают многовековая история и культура, духовные и нравственные ценности, уважительное отношение к героизму защитников Отечества, – подчеркнул Владимир Кравцов.– Об этом говорит большое количество памятников и памятных мест на гродненской земле. Об одном из них хочу сказать особо. С 2009 года в Сморгони реализуется проект Союзного государства по созданию зоны памяти на мемориальном комплексе по линии противостояния в Первую мировую войну 1915 – 1917 годов. Первая очередь была завершена в 2014 году, когда отмечалось100-летие начала Первой мировой войны. Этот мемориал часто посещают туристы, в том числе гости из России. В настоящее время разработан проект по завершению мемориала – второй очереди. Он проходит согласование в органах Союзного государства. Хотелось бы найти понимание и поддержку в скорейшем принятии решения. На мой взгляд, у нас есть значительный потенциал для формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России через развитие и расширение межрегиональных связей, используя возможности Союзного государства. Например, направляя часть союзного бюджета на реализацию проектов регионов-соседей.







Такой опыт у Гродненщины уже есть. Например, по трансграничным программам с государствами Евросоюза – Польшей и Литвой – сегодня реализуется более 60 проектов. Общая стоимость грантов – 30 миллионов евро. Это очень эффективный инструмент сотрудничества именно на региональном уровне, прозрачный и понятный. Этот опыт может быть использован и в рамках союзных программ.

– Надеюсь, что разработанная программа углубления интеграции между нашими странами позволит в ближайшее время снять ряд нерешенных вопросов, сформировать общее правовое поле и обеспечить равные условия субъектам хозяйствования, чтобы белорусские компании не были иностранными на территории России, как и российские – на территории Беларуси, – отметил председатель Гродненского облисполкома.

Резюмируя сказанное, Владимир Кравцов еще раз подчеркнул, что альтернативы межрегиональному сотрудничеству нет: это та основа, которая создает фундамент Союзного государства. И от того, насколько прочны и эффективны связи между регионами, зависит будущее Союзного государства.