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«Мистер нет». В Минске открылась выставка, посвящённая известному политику Андрею Громыко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальные фотографии и документы. 18 июля в Минске открылась выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения одного из самых известных руководителей советского МИДа Андрея Громыко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Если дипломатия допускает войну – это провал дипломатии», – говорил наш земляк.
За годы своей работы он добился подписания десятков крупных международных соглашений, предложил более ста инициатив в области перевооружения. Министр иностранных дел, а позже и председатель президиума Верховного Совета, ненавидел войну – два его родных брата погибли во время Великой Отечественной.
Именно этим Андрей Громыко потом объяснял своему сыну непоколебимость позиций при переговорах, за что и получил от американских журналистов известное прозвище «Мистер нет». «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны», – свою концепцию дипломат отстаивал всю карьеру.
Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Воспоминания Громыко на немецком языке, уникальные журналы середины 50-х. Сегодня раритетные издания поступили в Музей белорусского МИДа. Выдающегося дипломата XX века миру подарила деревня Старые Громыки Ветковского района.
Министром иностранных дел СССР наш земляк работал 27 лет. Стоял у истоков создания ООН и стал первым постоянным представителем советской державы при этой организации.
Станислав Черепко, историк:
Торжественные мероприятия прошли в Гомеле и Ветке. Свою малую Родину Андрей Громыко не забывал. Находясь на ключевых государственных постах, не раз помогал землякам в решении их вопросов.
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Новости Беларуси. Уникальные фотографии и документы. 18 июля в Минске открылась выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения одного из самых известных...
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