В Китае обнаружили вино «Лидское». Белорусские пивовары разводят руками

Источник материала: Lida.Info





«В городе Фуюань провинции Хэйлунцзян в Китае на полке магазина обнаружено Vin de France от родного бренда „Лидское“. 105 юаней ($17,5/35,8 р.) — и эта „Нормандия-Неман“ ваша», — сообщает Telegram-канал «Саша и вино». Белорусский производитель говорит о российских корнях вина.

Вино представлено в нескольких вариантах и в неизменно пафосно-блестящем, но дорогущем оформлении (все как любят китайцы).

Слова на этикетке рассказывают о том, что производитель этого французского вина из Франции (а зачем знать больше) — знакомый многим бренд «Лидское».

При внимательном изучении этикетки становится ясно, что шрифт похож на пивной, а вот герб на этикетке — какая-то новинка.

На вине обозначен французский (30-37 Франция GENCOD-EAN France) штрихкод — 3 41 6830 590623. Google подсказывает всего одно описание на китайском по этому штрихкоду. Дальше дело за переводчиком, и вот что мы имеем: «Город Хуньчунь Капитан Российский Товарный Опт Капитан города Хуньчунь, Россия Оптовая торговля товарами. Оптовый российский рынок продуктов питания и российский рынок продуктов питания пользуется высоким статусом среди потребителей. Компания установила долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества со многими ретейлерами и агентами. Русские продукты питания и русские продукты, распространяемые капитаном „Хуньчунь Сити Роуд Коммодит Опт“, являются полными и разумными. Капитан города Хуньчунь, российская линия оптовой торговли товарами, сильна, перекредитована, соблюдает договор, гарантирует качество продукции, обладает характеристиками многоцелевого управления и принципом небольшой прибыли, но быстрого оборота, завоевала доверие наших клиентов».

— Да, мы в курсе. Фотографии этого продукта получили около двух с половиной недель назад, — подтвердили Onliner в «Лидском пиве». — Юристы занимаются сейчас этим вопросом. По нашим данным, импортом (если это импорт) вина в Китай занимается компания с российскими корнями.

Вот официальный ответ пивоваренной компании каналу «Саша и вино»: «У „Лидского пива“ очень широкий ассортимент и карта экспорта, но к данному продукту — вину „Лидское“ — наша компания не имеет отношения.

Конечно, появление на рынке Китая вина с наименованием, сходным до степени смешения с нашим ключевым пивным брендом, стало для нас сюрпризом. Уже несколько недель наша юридическая служба проводит расследование ситуации, подключены специалисты по интеллектуальной собственности в Беларуси и России, так как наиболее вероятно, что продукт с таким наименованием мог „родиться“ в стране, хорошо знакомой с нашим брендом.

Очевидно, что у белорусских потребителей возникают прямые ассоциации с нашей продукцией, в случае негативных отзывов потребителей о качестве продукта-„клона“ может пострадать и деловая репутация „Лидского пива“.

Наша цель — запрет реализации на территории Китая указанного продукта как вводящего в заблуждение о происхождении.

Подобная ситуация не исключение. Мы, как и любая другая компания, производящая популярные и любимые потребителями бренды, не первый раз сталкиваемся с незаконными попытками использовать наши товарные знаки — как в Беларуси, так и в России.

Рассчитываем на благоприятный исход этого дела, хотя понимаем, что это долгий и нелегкий процесс. Ну и, возможно, столь креативное решение натолкнет нас на мысль о расширении портфеля».