В Минске бесправник на Porsche избил битой доставщика пиццы









Когда автомобили остановились перед перекрестком на красный свет, 36-летний водитель Porsсhe вышел из машины, достал из багажника бейсбольную биту и через открытое окно автомобиля несколько раз ударил ей по голове доставщика пиццы.





Пострадавший обратился в милицию. Агрессивного водителя задержали. Оказалось, что он уже привлекался к уловной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков в России. Также выяснилось, что мужчина был лишен прав.





Действиям водителя будет дана правовая оценка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



