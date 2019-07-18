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В Минске бесправник на Porsche избил битой доставщика пиццы
Источник материала: Партизан
В Минске 36-летний водитель Porsсhe Cayenne и 21-летний доставщик пиццы на Daewoo Matiz не смогли поделить дорогу.
Когда автомобили остановились перед перекрестком на красный свет, 36-летний водитель Porsсhe вышел из машины, достал из багажника бейсбольную биту и через открытое окно автомобиля несколько раз ударил ей по голове доставщика пиццы.
Пострадавший обратился в милицию. Агрессивного водителя задержали. Оказалось, что он уже привлекался к уловной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков в России. Также выяснилось, что мужчина был лишен прав.
Действиям водителя будет дана правовая оценка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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В Минске 36-летний водитель Porsсhe Cayenne и 21-летний доставщик пиццы на Daewoo Matiz не смогли поделить дорогу.
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