Начальник Гродненской ГАИ Владимир Назарко рассказал о балльной системе и новых дорогах (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Свое личное мнение о балльной системе, шокирующая статистика и планы по строительству дорог. В эфире радио МФМ 105.0 и на YouTube-канале телеканала «Гродно Плюс» состоялась прямая линия с начальником Гродненской ГАИ Владимиром Назарко. Заявленная тема вызвала настолько широкий резонанс, что запланированный на 40 минут разговор вышел даже за рамки часового. Речь шла об инициативе МВД – ввести в Беларуси балльную систему для борьбы со злостными нарушителями Правил дорожного движения. Прекрасно владея всей информацией о том, что происходит на гродненских дорогах и не понаслышке зная о рекордсменах по штрафам, начальник Гродненской ГАИ уверен: бальная система улучшит безопасность на наших дорогах.

ВЛАДИМИР НАЗАРКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГАИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

— Я утвердительно говорю, это не вербальное ощущение, это не придуманные цифры. Ежегодно в стране будет сохраняться порядка 50 жизней. Это стоит введения балльной системы? Безусловно! Это немножко остудит пыл тем лихачам, которые имеют за год 130-140 нарушений. Такие у нас есть рекордсмены. 139 нарушений имеет гродненский рекордсмен за год! Сколько раз он мог бы быть лишен? Да, не один раз. Но он платит штраф, юридических оснований лишить его права управления мы не имеем, поэтому все это направлено именно к системникам.

Вместе с тем, Владимир Назарко уверен, на дисциплинированных водителях, которые изредка и при этом не умышленно нарушают правила, будь то неправильная парковка, или не пристегнутый вовремя ремень, балльная система негативно не отразится. Напомним, согласно предложениям МВД, за правонарушения будут начисляться баллы. Если в течение года водитель набрал 15, он автоматически лишается прав на полгода. При этом разные по тяжести нарушения будут оцениваться по-разному. В областной ГАИ подчитали, что среднестатистический гродненский водитель не наберет такое количество баллов, чтобы быть лишенным прав. По приблизительным подсчетам, эта радикальная мера коснется лишь одного из четырех с половиной тысяч гродненских водителей. Помимо балльной системы, зрителей также интересовали и другие наболевшие вопросы. Поступило предложение изменить маршруты, по которым курсанты сдают практический экзамен по вождению. Целая серия сообщений касалась безопасности пешеходного перехода на выезде из Гродно на М6. Не обошлось и без наболевшей проблемы пробок — на Румлевском мосту. Он уже давно работает на пределе своих возможностей, ведь количество машин, которые ежедневно по нему проезжают, превышает все расчетные нормы.





ВЛАДИМИР НАЗАРКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГАИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

— Здесь необходим городу еще один четвертый мост, который свяжет Ольшанку – «Азот» – Зарицу и так далее. Тем более, что именно в этой части находятся места притяжения граждан. Это и рынки, и торговые центры. Такой проект есть, он прошел все экспертизы и готов к реализации.

Практика прямых эфиров впоследствии будет продолжена. Увидеть полную версию актуального интервью с начальником Гродненской ГАИ Владимиром Назарко можно будет в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Гродно Плюс