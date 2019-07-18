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Благоустройство в Калинковичах не прекращается

19.07.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Благоустройство в Калинковичах не прекращается

Работа по благоустройству и озеленению является лейтмотивом второго Года малой родины. Поэтому требования председателя райисполкома Сергея Гвоздя предельно понятны: Калинковичский район должен утопать в цветах и зелени, быть уютным и ухоженным,ветхие строения и изгороди убраны, пустующие земли введены в севооборот.

На мой субъективный взгляд, результаты есть: район потихоньку хорошеет.

По информации начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома Натальи Радионовой, большой объем работ по благоустройству и наведению порядка на земле сделан в рамках проведенных субботников. Благодаря активному участию в них предприятий и организаций, а также местного населения, город и села района стали не только чище, но в городском парке культуры и отдыха, например, появились три детских городка, а также две игровые спортивные площадки. Кроме этого, за счет средств, собранных на субботниках, в городе идет установка скамеек.

Это отнюдь не все результаты созидательного совместного труда.

 Да, кому-то нравится одно, кому-то — другое. Однако есть вещи, которые не нравятся никому. В частности, ветхие, заброшенные здания. Таких немало. В рамках выполнения Указов Президента № 100 и № 357 организован снос 74 ветхих домов в сельской местности. Освободившиеся земли вовлечены в севооборот, а это 80 га.

Наблюдая, как власти решительно действуют по изъятию и сносу пустующих усадеб, наследники, которые раньше не заботились об опустевших домах своих родителей, дедушек, бабушек, тетушек, начинают задумываться. Они вступают в права наследования, стараются приводить подворья в порядок. Правда, есть еще и такие наследники, достучаться до совести которых пока не удается.

Известная поговорка говорит: «Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят». Именно поэтому было произведено устройство и осуществлен ремонт 17 контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов. Но, по-прежнему, головной болью остаются стихийные свалки мусора в лесных массивах и возле дачных кооперативов, а также инертное отношение части населения к поддержанию порядка.

Почему люди так поступают?

 С позиции нарушителя санитарных норм проблема мусора, в частности, в черте деревень решаема: мол, его все равно уберут, за бюджетные деньги. А ведь эти средства могли пойти, скажем, на обустройство улиц. Силами лесхоза, например, убрано 42 га лесного фонда. Кроме этого, ликвидированы два полигона ТБО в населенных пунктах Липово и Шиичи.

Не украшают населенные пункты района и заросшие деревьями и кустами земельные участки. Таких, к сожалению, опять же немало и в районном центре.

На сегодняшний день проведено удаление отходов валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог на 83 км,  в полосе отвода железной дороги на 178 км. На площади в 918 га проведены санитарная рубка и уборка захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах. Но как говорится, где-то убыло, где-то прибыло. Вместо спиленных аварийных деревьев в районе посажено 8767 новых: 1013 в городе и 7754 в районе.

Не остались без ремонта и дороги: за 6 месяцев текущего года отремонтировано 51 тыс. м² улично-дорожной сети. 

На территориях сельсоветов особое внимание уделено наведению порядка на кладбищах. Проведен ремонт и устройство ограждений на 16 местах погребения, 18 оборудовали площадками для сбора отходов.

Наводят порядок и на животноводческих фермах.

 По всем перечисленным направлениям благоустройства в районе работа продолжается. Конечно же, есть объемы, которые под силу выполнить в течение недели, месяца, а есть — требующие и денежных вложений, и времени. Но под лежачий камень, как известно, вода не течет…

Светлана ПЕТРЕНКО.

 

 
 
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Работа по благоустройству и озеленению является лейтмотивом второго Года малой родины. Поэтому требования председателя райисполкома Сергея Гвоздя предельно...
 
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