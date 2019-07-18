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Екатерина Карстен выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле в Бресте

19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Именитая спортсменка Екатерина Карстен победила в чемпионате Беларуси по академической гребле в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка планирует отобраться на свои восьмые летние Игры, который пройдут в 2020 году в Токио, в составе одного из белорусских экипажей. Однако на внутренней арене она по-прежнему не уступает более молодым соперницам в лодке-одиночке. На гребном канале в Бресте она выиграла заезд у Анны Волохович из Минска (второе место) и брестчанки Александры Кирикович (третье).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Именитая спортсменка Екатерина Карстен победила в чемпионате Беларуси по академической гребле в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида...
 
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