Екатерина Карстен выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле в Бресте

Источник материала: Новости Хотимска

Именитая спортсменка Екатерина Карстен победила в чемпионате Беларуси по академической гребле в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка планирует отобраться на свои восьмые летние Игры, который пройдут в 2020 году в Токио, в составе одного из белорусских экипажей. Однако на внутренней арене она по-прежнему не уступает более молодым соперницам в лодке-одиночке. На гребном канале в Бресте она выиграла заезд у Анны Волохович из Минска (второе место) и брестчанки Александры Кирикович (третье).