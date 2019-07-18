Источник материала: Новости Волковыска

С 15 по 17 июля в агроусадьбе Селяхи прошел III слёт Православной молодежи Волковыского благочиния.

Уже 14 июля волонтерский отряд отправился вечером на место проведения слета, чтобы подготовить все необходимое.

15 июля утром – радостная встреча и регистрация участников. В этом году наш слёт посетили братства не только Гродненской епархии, но и Брестской, чему мы были очень рады. Расположившись и разместились на территории лагеря, участники собрались для того, чтобы вместе с благочинным Волковысского округа иереем Александром Юзвой и ответственным за молодежное служение благочиния иереем Сергием Дешуком обратиться в молитве к Господу, чтобы Он благословил наш слет и сохранил от всякого зла.

После молебна все были разбиты на группы, в которых были проведены разнообразные игры на знакомство. После чего к нам в гости приехали сотрудники скорой помощи и рассказали об оказании первой помощи пострадавшему. Затем у нас был вкусный и питательный обед. После обеда нас снова посетили гости, на этот раз из дома ремёсел, которые приезжали к нам с мастер классом по плетению из соломки и аква-гриму. Ребята были очень рады заняться рисованием и плетением кукол.

После «часа тишины и отдыха» начались соревнования. Отец Сергий подготовил очень интересные и вместе с этим требующие особого внимания и догадливости задания. Далее на слет приехали священники нашего Волковысского благочиния и провели с ребятами мини - беседы на духовные темы, такие как: спорт и Церковь, теория эволюции и Церковь, историческая тематика и Православная Церковь в современном мире.

Вечером, поужинав, ребята отправились на вечерний показ кинофильма «Интерстеллар».

Вечером – совместная молитва. Желающие причаститься за Божественной литургией смогли поисповедоваться и подготовиться ко причащению. Продолжением вечера стали беседы у костра для старших ребят.

Вторник – утро началось с замечательного «кукарекающего» будильника. Мы собрались и пошли на утреннюю молитву. А потом поехали в Крестовоздвиженский храм д. Колонтаи на Божественную Литургию. Богослужение возглавил благочинный иерей Александр Юзва в сослужении настоятеля храма протоиерея Александра Вечерко, руководителя молодежного отдела Брестской епархии иерея Павла Романовича, ответственного за молодежное служение благочиния иерея Сергия Дешука и духовенства благочиния.

После службы нас ждал приятный подарок от прихожан храма. Они подготовили чудесный стол. Тортики, булочки, пирожки и беляши были очень вкусными.

Мы вернулись... День был наполнен очень интересными событиями. На мастер-классе по гончарству мы сделали классные поделки: вазочки, кружки, свистки …

К нам приезжали сотрудники департамента охраны. Кинолог представил нам самую послушную, добрую, умную и красивую собаку Альму, которая продемонстрировала свои умения и навыки. Сотрудники МЧС познакомили нас со своей очень ответственной и сложной службой.

И снова соревнования – сопровождавшиеся оживленным общением и помогающие развитию сплоченности в командах.

Время ужина нас порадовало шашлычком и колбасками. А после него приехали очередные гости – байкеры, которые с радостью покатали нас на своих «железных конях», подарив нам непередаваемы ощущения и впечатления.

Неожиданным стал приезд высокопоставленных гостей. Наш слет посетил председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько.

Все мы должны быть как дети, поэтому мы решили поиграть в прятки. Было очень весело.

Совместная вечерняя молитва, в конце которой каждый смог некоторое время постоять в тишине и вознести свою личную молитву к Богу.

В завершении дня нас ждали песни под гитару, приготовление еды на костре, и просто приятное общение.

Среда – «подъем без будильника», очень интересно, что все проснулись примерно в одно время. Утренние молитвы. И снова мастер классы от сотрудников дома ремесел. Сборы, уборка территории, совместные фото … и огромное желание встретиться снова.

Мы столько успели и сделали, наверно потому, что «все возможно верующему», каждый привнес что-то свое, каждый подарил частичку своей радости, хорошего настроения, а главное мы смогли собраться вместе друг с другом, а объединил нас всех Господь.

Хотим выразить свою благодарность:

Председателю Волковысского райисполкома – Ситько М.М.

Отделу культуры Волковысского района

Директору РСКУП "Волковысское" – Чарковскому С.С.

Директору РУСП «Племзавода Россь» – Замировскому В.А.

Директору ОАО «Беллакт» – Яроцкому А.М.

Директору ОАО «Волковысский мясокомбинат» – Беляеву В.А.

Директору ВКХ – Клусову А.Ю.

Директору ОАО «Аэлита Люкс» – Апанович Г.Я.

Директору ВТООО «Малыш» – Романчук М. К.

Особая благодарность хозяевам агроусадьбы «Селяхи» Петру Семеновичу и Наталье Павловне

Огромную благодарность хотелось бы выразить м. Елене Юзве и Игорю Владимировичу Пивоварову, которые на протяжении всего слета заботились, чтобы мы всегда были вкусно и питательно накормлены.

А также нашим дорогим священникам, которые на протяжении всего слета были с нами, заботились о нас, проводили беседы и просто дарили нам духовную радость и поддержку.

И всем, кто был неравнодушен и оказал посильную помощь и поддержку.

Анастасия, Александр, Анна, Анастасия и все, все, все…