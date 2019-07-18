Безопасное лето: об охране правопорядка в детских оздоровительных лагерях

Источник материала: Маяк Преднепровья

Лето в самом разгаре. У взрослых отпуск длится в основном около месяца, и только если повезет – летом. Детям же раздолье: такие долгожданные, такие долгие и манящие летние каникулы!

Родители сами решают, где будут проводить каникулярное время их дети . Альтернативой городскому двору, деревне у бабушки или даче всегда были детские оздоровительные лагеря. Их на территории Могилевской области в июле функционирует 202.

132 лагеря от общего числа работают на базе учреждений образования с дневным и круглосуточным пребыванием детей. На Могилевщине открыты также 33 палаточных и 19 загородных стационарных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних.

За всеми загородными лагерями закреплены сотрудники органов внутренних дел. В период функционирования лагеря стражи порядка, согласно графиков несения службы, обеспечивают общественный порядок и проведение мероприятий по профилактике правонарушений. Сотрудники милиции осуществляют контроль за закрепленной территорией в круглосуточном режиме. Одна из задач – недопущение проникновения в лагерь посторонних лиц.

Так, уже в ходе первой смены в двух лагерях, расположенных на территории Бобруйского района, такие факты имели место.

6 июня милиционером роты ППСМ УВД Бобруйского горисполкома в ходе несения службы в загородном лагере «Ромашка» был задержан мужчина, который незаконно проник на территорию. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, при себе имел две бутылки шампанского «Советское». Сотрудник милиции вызвал наряд ОДС. Нарушитель спокойствия привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичный факт зафиксирован 10 июня в детском оздоровительном лагере «Мечта»: инспектором ИДН Бобруйского РОВД на территории был задержан нетрезвый гражданин. Мужчина доставлен в райотдел, где впоследствии привлечен к административной ответственности.

Милиционеры, несущие службу в детских загородных лагерях, не только осуществляют охрану общественного порядка, но проводят профилактические беседы с юными отдыхающими: напоминают о мерах по сохранности личного имущества, правилах поведения на воде, запрете курения и распития спиртных напитков на территории лагеря.

Нередко в гости к ребятам в загородные лагеря с тематическими мероприятиями и профакциями приезжают представители различных служб органов внутренних дел.

Юлия Холомеева,

старший инспектор ГИОС УВД Могилевского облисполкома