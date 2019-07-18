Наживаются на людской доверчивости. Мошенники в Гродненской области не дремлют

Источник материала: Полымя

По итогам 6 месяцев текущего года в области зарегистрировано снижение на 23% количества совершённых мошенничеств. Вместе с тем недобросовестных лиц, желающих получить материальную выгоду, пользуясь отсутствием бдительности и излишней доверчивостью добропорядочных граждан, меньше не становится.





Наиболее часто мошеннические схемы осуществляются под видом:

– просьбы об оформлении на себя кредита для покупки в объектах торговли, у операторов сотовой связи планшета, телефона и т.д.;

– оказания услуг (мошенники, представившись работниками какой-либо организации, предлагают установить в квартире, например, фильтр для очистки воды, прийти на показ товара, где последний можно купить по сниженной цене, обменять «старые» деньги на «новые» и т.д.);

– звонка по телефону («Ваш родственник попал в беду (или совершил ДТП со смертельным исходом), срочно нужны деньги, чтобы выручить его»);

– сообщения о выигрыше (на мобильный телефон приходит SMS «Вы выиграли миллион рублей (или ценный приз) и, чтобы получить его, необходимо оплатить 100 рублей задатка (налога и т.д.) на указанный счёт»);

– предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней», либо иной домашней (строительной) техники по низкой цене и т.д.

Как правило, все виды мошенничества связаны с невнимательностью или неосведомлённостью потерпевших. Очень часто это происходит из-за неопытности, пожилого возраста. Мошенники достаточно хорошие психологи и существуют только благодаря доверчивости других людей.

Таким образом, чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте простым правилам:

1. Будьте внимательны! Не доверяйте незнакомым гражданам;

2. Убедитесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных, представившихся сотрудниками социальных служб либо иных органов (организаций), вашими родственниками или знакомыми. Самый надёжный способ – перезвонить им;

3. Не сообщайте незнакомцам свои ФИО, реквизиты паспорта, банковских карт и другие личные данные;

4. Если Вам предлагают золотые изделия, бытовую технику или любую другую дорогую вещь по минимальной цене, позвоните родственникам, позовите соседей, знакомых, которые могут быть компетентны в данном вопросе и оценке реальной стоимости предлагаемого товара. Сотрудники Кореличского РОВД призывают жителей района быть предельно бдительными и по всем фактам совершённого мошенничества незамедлительно сообщать в дежурную часть Кореличского РОВД по тел. 102.

Александр УЛЬЯНКО,

старший инспектор ООПП МОБ Кореличского РОВД

капитан милиции