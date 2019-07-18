|
В Светлогорском районе Toyota насмерть сбила велосипедистку
Источник материала: Tut.by
Утром 18 июля в Светлогорском районе велосипедистка попала под машину и скончалась от травм в больнице. О происшествии
18 июля, примерно в 10.00, в Светлогорском районе на дороге «Бобруйск-Мозырь-граница Украины» велосипедистка двигалась по правому краю проезжей части.
Не убедившись в безопасности маневра она повернула налево, и на нее наехал автомобиль Toyota, который двигался в попутном направлении.
«67-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась», — рассказали в ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина решила повернуть налево, но по сторонам не оглянулась.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)