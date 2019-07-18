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В Светлогорском районе Toyota насмерть сбила велосипедистку

19.07.2019 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 18 июля в Светлогорском районе велосипедистка попала под машину и скончалась от травм в больнице. О происшествии сообщает пресс-служба ГАИ Гомельской области.


Фото: пресс-служба ГАИ

18 июля, примерно в 10.00, в Светлогорском районе на дороге «Бобруйск-Мозырь-граница Украины» велосипедистка двигалась по правому краю проезжей части.

Не убедившись в безопасности маневра она повернула налево, и на нее наехал автомобиль Toyota, который двигался в попутном направлении.

«67-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась», — рассказали в ГАИ.

 
 
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Женщина решила повернуть налево, но по сторонам не оглянулась.
 
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