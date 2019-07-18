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«ПравоЗнайки» за безопасные каникулы!

19.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ах, лето, лето. Какая чудесная пора! Природа меняет свои краски каждый день. Такое многообразие оттенков не встретишь зимой или осенью. Несвижские спасатели решили слегка разбавить палитру, окружающую ребят из оздоровительного лагеря «ПравоЗнайка» и добавить им немного красного, белого и синего цвета. Именно поэтому спасатели приехали в гости к детворе на пожарной машине.

«ПравоЗнайки» за безопасные каникулы!

«ПравоЗнайки» за безопасные каникулы!

«ПравоЗнайки» за безопасные каникулы!

В Несвижском районе продолжается профилактическая работа в летних оздоровительных лагерях, направленная на предупреждение ЧС и недопущение детского травматизма и гибели детей на пожарах.
Спасатели провели с детьми разъяснительную беседу, где напомнили о правилах безопасного поведения в быту, рассказали, как вести себя в случае возникновения пожара и других ЧС, поговорили и о безопасном поведении на водоемах и об опасности посещения карьеров. Также для ребят был организован просмотр видеофильма «Недетские игры», а для детишек помладше — «Волшебная книга МЧС».
Площадки с обучающими викторинами, демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и конечно же, площадка быстрого обучения навыкам пожарного, на которой спасатели обучали ребят скоростному надеванию боевой одежды, включению в аппарат на сжатом воздухе и тушению пожаров при помощи пожарных стволов — все это ожидало ребят после завершения профилактических мероприятий и было видно, что дети с огромным нетерпением ждали именно этой части мероприятия.
В завершение увлекательной программы спасатели подвели итоги, обсудили с детьми приобретенные знания и вручили им наглядно-изобразительную продукцию.
«НН».


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Ах, лето, лето. Какая чудесная пора! Природа меняет свои краски каждый день. Такое многообразие оттенков не встретишь зимой или осенью.
 
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