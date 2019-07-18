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Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вчерашние школьники в ожидании первой волны зачислений. Вступительная кампания вошла в активную фазу. Позади подача документов на бюджетное отделение.
Сейчас в вузах проходят внутренние вступительные испытания и собеседования. Впрочем, на специальностях, где экзаменов нет, а достаточно только сертификатов ЦТ, уже можно подсчитать, кто проходит по баллам. Остается ли у будущих студентов возможность для манёвра, узнаем у Яны Шипко. Она выходит на прямую связь со студией из главного вуза страны.
Яна Шипко, СТВ:
Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БГУ:
Среди естественнонаучных факультетов в лидерах – факультет прикладной математики и информатики, который сейчас готовит документы к зачислению. А завтра мы планируем зачислять высокие балы на факультет радиофизики и компьютерных технологий, они превысили 320, рост по прошлому году – боле 30 балов. Высокие проходные балы будут на химическом, биологическом факультете. Интерес абитуриентов к этим специальностям он сохранился, устойчивый и, соответственно, тут проходные балы вырастут на 20-30 пунктов.
И конечно, юридический факультет все время находится в топе, здесь мы тоже ожидаем, что проходные балы будут не ниже прошлогодних.
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Новости Беларуси. Вчерашние школьники в ожидании первой волны зачислений. Вступительная кампания вошла в активную фазу. Позади подача документов на бюджетное...
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