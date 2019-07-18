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Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?

19.07.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вчерашние школьники в ожидании первой волны зачислений. Вступительная кампания вошла в активную фазу. Позади подача документов на бюджетное отделение.

Сейчас в вузах проходят внутренние вступительные испытания и собеседования. Впрочем, на специальностях, где экзаменов нет, а достаточно только сертификатов ЦТ, уже можно подсчитать, кто проходит по баллам. Остается ли у будущих студентов возможность для манёвра, узнаем у Яны Шипко. Она выходит на прямую связь со студией из главного вуза страны.

Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?

Яна Шипко, СТВ:
Какие специальности в БГУ в топе у абитуриентов? Растет ли проходной бал, а вместе с ним и уровень поступающих?

Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?

Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БГУ:
Вы знаете, тенденции прошлых лет сохранились. Естественно, большой интерес к специальностям факультета международных отношений, где мы фиксируем самый высокий проходной бал. На международное право он был – 385, ну и по всем специальностям этого факультета – более 370 проходные балы.

В Беларуси проходит вступительная кампания: в какие вузы хотят поступить стобалльники?

Среди естественнонаучных факультетов в лидерах – факультет прикладной математики и информатики, который сейчас готовит документы к зачислению. А завтра мы планируем зачислять высокие балы на факультет радиофизики и компьютерных технологий, они превысили 320, рост по прошлому году – боле 30 балов. Высокие проходные балы будут на химическом, биологическом факультете. Интерес абитуриентов к этим специальностям он сохранился, устойчивый и, соответственно, тут проходные балы вырастут на 20-30 пунктов.

И конечно, юридический факультет все время находится в топе, здесь мы тоже ожидаем, что проходные балы будут не ниже прошлогодних.

Подробнее о вступительной кампании – в видеоматериале

Люди в материале: Вячеслав Молофеев
 
 
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Новости Беларуси. Вчерашние школьники в ожидании первой волны зачислений. Вступительная кампания вошла в активную фазу. Позади подача документов на бюджетное...
 
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