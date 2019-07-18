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Беларусы атакуют Pornhub: ищут порно с инопланетянами
Источник материала: KYKY>
Pornhub взволнован: пользователи со всего мира массово «гуглят» космическое порно с инопланетянами. Это связано с шуточной акцией шутрма «Зоны 51», к которой просоединились больше полутора миллиона человек. Об этом
«Зона 51» — что это?
По
Как это связано с порно?
Акция в буквальном смысле побуждает людей искать эротические видео с пришельцами. За четыре дня они 168 тысяч раз ввели запрос «Зона 51». Так, с нулевой отметки спрос вырос на 217%. По статистике, тем, кто ищет порно с гуманоидами, от 18 до 24 лет, в основном это женщины (их на 33% больше, чем мужчин). Лидиры — хентай с инопланетянами, обычный секс и гайд по их оплодотворению. На 16 месте оказались пришельцы-ксеноморфы, которые могут превращаться в людей. Среди стран, активно ищущих нетипичный контент, Беларусь оказалась на третьем месте, обогнав Россию, Украину, Канаду, Австралию и так далее.
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Pornhub взволнован: пользователи со всего мира массово «гуглят» космическое порно с инопланетянами. Это связано с шуточной акцией шутрма «Зоны 51», к которой...
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