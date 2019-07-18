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Беларусы атакуют Pornhub: ищут порно с инопланетянами

19.07.2019 17:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Pornhub взволнован: пользователи со всего мира массово «гуглят» космическое порно с инопланетянами. Это связано с шуточной акцией шутрма «Зоны 51», к которой просоединились больше полутора миллиона человек. Об этом сообщает Mashable.

«Зона 51» — что это?

По информации Naked Science, «Зона 51» — засекреченная база военных США. Ее воспринимают как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев. О том, что она существует, прознали в 2013 году, хотя в фильмах базу упоминали достаточно часто. Чтобы рассекретить «Зону 51» и убедиться, на самом ли деле на ее территории есть инопланетяне, пользователи запустили флешмоб по «штурму» объекта, что мгновенно породило бесчисленное множество мемов.

Как это связано с порно?

Акция в буквальном смысле побуждает людей искать эротические видео с пришельцами. За четыре дня они 168 тысяч раз ввели запрос «Зона 51». Так, с нулевой отметки спрос вырос на 217%. По статистике, тем, кто ищет порно с гуманоидами, от 18 до 24 лет, в основном это женщины (их на 33% больше, чем мужчин). Лидиры — хентай с инопланетянами, обычный секс и гайд по их оплодотворению. На 16 месте оказались пришельцы-ксеноморфы, которые могут превращаться в людей. Среди стран, активно ищущих нетипичный контент, Беларусь оказалась на третьем месте, обогнав Россию, Украину, Канаду, Австралию и так далее.

 
 
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Pornhub взволнован: пользователи со всего мира массово «гуглят» космическое порно с инопланетянами. Это связано с шуточной акцией шутрма «Зоны 51», к которой...
 
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