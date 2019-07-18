ОАО «Октябрь-Березки» приступило к уборке зерновых

Источник материала: Новости Хотимска

В середине недели перед аграриями района поставленные задачи звучали предельно четко: обеспечить выход техники в поле, серьезно подойти к качеству уборки и исключить потери зерна. Как видим, прогноз синоптиков о надвигающейся жаре для нашего региона пока не оправдался, поэтому руководство сельхозпредприятий, основываясь на опыт и, пожалуй, на интуицию, решает, когда дать сигнал к началу уборки.

Чтобы отбросить последние сомнения, на пшеничное поле около деревни Яново площадью 60 гектаров направились директор ОАО «Октябрь-Березки» Григорий Доломакин и главный агроном хозяйства Галина Гуторова. Напрашиваюсь к ним в машину. Промелькнула мысль, которая сформировалась не сегодня, что Галина Михайловна более трепетнее, что ли, относится к выращиванию этой культуры, чем к другим. А может показалось? Как бы там ни было, а в эту жатву предстоит убрать 342 гектара озимой и 400 – яровой пшеницы. 1249 тонн продовольственной пшеницы необходимо сдать в счет госзаказа. Цифра значительно выше прошлогодней. И неизвестно еще останется ли она таковой к концу уборочной, или трансформируется в более высокую.

Директор и главный агроном с влагомером начинают проверять влажность зерна. Прошу Григория Филипповича спрогнозировать результат. Попробовав на зуб, директор выдает: «20». Прибор показал 19,6. Да, опыт не… растеряешь. С такой влажностью можно начинать убирать, решают специалисты. Зерно пропустят через зерносушилку и можно отправлять на комбинат хлебопродуктов в счет госзаказа. Главное, чтобы по клейковине была норма.

Еще будучи на машинном дворе обратил внимание на готовые к выезду два новых комбайна. Оказывается, со времени нашей недавней встречи со старшим комбайнером Николаем Подберезкиным, в хозяйство поступила еще одна такая же машина. Как рассказал Григорий Доломакин, рассматривалось два варианта в плане кому вручить ключи от нового комбайна. В конце концов сошлись на том, что за руль сядет комбайнер, который чуть более двадцати лет назад был победителем республиканских «Дажынак» и вернулся оттуда на новом автомобиле. Старожилы уже догадались о ком идет речь – это Александр Михаленко.

Можно только предполагать, какое развернется соревнование между экипажами, возглавляемыми этими «зубрами» жатвы. У Николая в помощниках его сын Андрей, студент политехнического колледжа, у Александра – неизменно работающий с ним в последнее время Виктор Азаренко.

Даже когда была дана команда выехать на поле, они сделали это разными путями. Один направился дальним, но по асфальту, другой – ближним, но по гравийке. Каждый идет к высшей цели своим путем. Казалось бы, на первый взгляд, в такой несущественной мелочи, никто из них ехать на поле вторым не пожелал. И сделать первую полоску должен был именно Он.

И первый бункер, конечно же, должен был поступить в кузов автомобиля Николая Горункова. Не думаю, что лидерам придется легко. Через десяток минут заняли загонки экипажи, прибывшие из производственного отделения «Ельня». Блестит как новенький «Акрос» российского производства. Прошлый сезон практически простоял из-за отсутствия запчасти. На этот раз Сергей Грищенко, сменивший на время жатвы кормоуборочный на зерноуборочный комбайн, вместе с Виктором Хайновским готовы составить конкуренцию более искушенным комбайнерам.

Галина Гуторова разворачивает солому, потерь нет. Первая машина отправляется на зерноочистительный комплекс, а переработанный хлеб на комбинат хлебопродуктов.

Александр Лейчинский.

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