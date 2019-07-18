Ровесник Конституции Максим Беспалов смело смотрит в будущее

Источник материала: Новости Хотимска

– То, что я являюсь ровесником Конституции вызывает гордость, ведь это Основной закон нашей страны. Он несет в себе большой спектр прав и возможностей для нас – граждан Беларуси. Благодаря ему белорусы приобрели свою государственность, стали независимой и свободной нацией. Теперь мы можем спокойно жить, работать, достигать намеченных целей. Я горжусь что родился в Беларуси, да ещё и в такой знаменательный год, который навсегда отразился в истории целой страны. Мне ещё только 25 – это начало жизненного пути, уже осознанного и здраво выбранного. Верю, что Беларусь будет процветать, и с годами становиться всё лучше – и в этом будет заслуга каждого из нас. Ведь молодёжь сейчас смело смотрит в будущее.

– Максим, почему ты решил прийти на работу именно в Хотимск?

— Я родился и вырос в Хотимске, здесь ходил в школу, нашёл себе хороших друзей, здесь живут мои родные и близкие люди, — отвечает Максим. – Да и Хотимск – родной городок, где всё знакомо. Прошло уже несколько лет с того момента, как я сюда вернулся, как получил работу в Хотимском РОВД и теперь могу сказать точно – останусь жить и работать на Родине. Хочется внести свой вклад в развитие района. Сделать жизнь хотимчан более спокойной и безопасной – вот моя задача: и как гражданина, и как сотрудника РОВД.

Дарья БОРИСОВА