|
Ровесник Конституции Максим Беспалов смело смотрит в будущее
19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
– То, что я являюсь ровесником Конституции вызывает гордость, ведь это Основной закон нашей страны. Он несет в себе большой спектр прав и возможностей для нас – граждан Беларуси. Благодаря ему белорусы приобрели свою государственность, стали независимой и свободной нацией. Теперь мы можем спокойно жить, работать, достигать намеченных целей. Я горжусь что родился в Беларуси, да ещё и в такой знаменательный год, который навсегда отразился в истории целой страны. Мне ещё только 25 – это начало жизненного пути, уже осознанного и здраво выбранного. Верю, что Беларусь будет процветать, и с годами становиться всё лучше – и в этом будет заслуга каждого из нас. Ведь молодёжь сейчас смело смотрит в будущее.
Дарья БОРИСОВА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
– То, что я являюсь ровесником Конституции вызывает гордость, ведь это Основной закон нашей страны. Он несет в себе большой спектр прав и возможностей для нас –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)