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Солигорский район по количеству случаев ВИЧ-инфекции продолжает оставаться в числе лидеров.

19.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


9 июля 2019 13:39 1620

Солигорский район по количеству случаев ВИЧ-инфекции продолжает оставаться в числе лидеров.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: ГУ "СЗЦГиЭ".

Ни для кого не секрет, что Солигорский район по количеству случаев ВИЧ-инфекции продолжает оставаться в числе лидеров среди всех остальных регионов Минской области. За истекший период 2019 года показатель заболеваемости составляет 36,6 случаев на 100 тысяч населения. В Солигорском районе сохраняется тенденция роста заболеваемости. Обезопасить себя возможно, если знать свой ВИЧ-статус.

Солигорский район по количеству случаев ВИЧ-инфекции продолжает оставаться в числе лидеров.

На сегодняшний день в Солигорском районе продолжается скрининговое обследование населения на ВИЧ-инфекцию, главная цель которого сдержать распространение ВИЧ, путем раннего выявления и  своевременного лечения ВИЧ-положительных лиц. Обследование — добровольное, конфиденциальное и бесплатное. Проводится при первичном обращении за медицин­ской помощью в течение года, а также при всех видах медосмотров. Целевая аудитория для скрининга в Солигорском районе 18-66 лет, однако, это не мешает более старшим или молодым людям пройти тест на вирус.

ВИЧ-инфекция отличается длительным отсутствием симптомов, из-за чего инфицированный человек может долгое время быть носителем вируса, не зная об этом. Еще недавно единственным способом определения вируса иммунодефицита был анализ крови из вены, а сейчас, когда результат необходимо получить быстро, возможно пройти  экспресс-тест. Такой тест можно сделать в процедурном кабинете клинико диагностического отделения поликлиники №2 УЗ «Солигорская ЦРБ».

Солигорский район по количеству случаев ВИЧ-инфекции продолжает оставаться в числе лидеров.

Нередки случаи, когда вирус выявляли у людей, которые даже не подозревали, что инфицированы, и подвергали риску заражения других. Каждый должен быть заинтересован в своем здоровье. Нас волнует, какое у нас давление, уровень сахара и холестерина в крови. Знать свой ВИЧ-статус так же нормально, как знать о своих хронических болезнях: гипертонии, сахарном диабете, гепатите, язве. Чем раньше выявить ВИЧ и начать лечение, тем меньше вреда инфекция принесет организму. Постоянный прием антиретровирусных препаратов ничем не отличается от приема таблеток от давления. В обоих случаях лекарства жизненно важны для пациента, помогают избежать серьезных осложнений.

Но как бы активно врачи ни призывали пройти проверку, многие люди, до сих пор считают: « У меня нет ВИЧ, и эта проблема меня не касается ». Очень важно понимать, что, хотя и есть группы риска – лица употребляющие инъекционные наркотики, женщины секс бизнеса, в основной массе, ВИЧ-положительные — это обычные люди, ни возраст, ни социальный статус, ни место работы человека или уровень дохода, ни наличие семьи и детей не могут гарантировать того, что он не является носителем вируса.

ВИЧ не делит людей на «плохих» и «хороших», это не состояние души или образ жизни. ВИЧ – это заболевание, которое надо лечить.

Солигорский район по количеству случаев ВИЧ-инфекции продолжает оставаться в числе лидеров.

В г. Солигорске получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ, в том числе анонимно и бесплатно можно в процедурных кабинетах  УЗ «Солигорская центральная районная больница» по адресу ул. Коржа, 1 (т. 25-94-79).

Обратиться за консультацией так же можно в ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу: ул. Козлова, 68 (т. 26-32-70, телефон доверия – 165).

Режим работы: 8.00-13.30, 14.00-16.30, выходной суббота, воскресенье.

Дополнительную информацию по самотестированию на ВИЧ можно получить на сайте www.aids.by.

Источник: ГУ «СЗЦГиЭ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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9 июля 2019 13:39 1620 Солигорский район по количеству случаев ВИЧ-инфекции...
 
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